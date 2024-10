Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming

video suggerito

Luna Rossa e INEOS Britannia di nuovo in acqua per continuare a sfidarsi nella finale di Louis Vuitton Cup. Il programma, a causa delle bizzarrie del vento, ha costretto l'organizzazione a stravolgere il programma e così si gareggia anche oggi martedì 1 ottobre. Nella giornata di ieri, lunedì 30 settembre, Luna Rossa ha vinto nettamente la sesta regata rimediando all'errore della quinta. La situazione è così di perfetto equilibrio con il punteggio fermo sul 3-3. La diretta come sempre in chiaro e senza costi aggiuntivi è garantita in TV su Italia 1 e in streaming sia su Mediaset Infinity sia su Sportmediaset.

Oggi il programma vede altri due match races e si entra davvero nel vivo perché si regata per la sfida n.7 e n.8 che saranno determinanti per stabilire chi tra l'equipaggio italiano e quello britannico si guadagnerà il vantaggio sufficiente per meritarsi il confronto che varrà l'America's Cup contro Team New Zealand. Ovviamente a farla da padrone ancora una volta le condizioni meteo: in base all'intensità del vento si capirà solo qualche istante prima del via (previsto per le 14:15) se tutto procvederà in modo regolare o sarà necessario posticipare il countdown in base a regolamento e disposizioni del comitato di regata.

A che ora gareggia Luna Rossa in finale contro Ineos Britannia: l'orario delle regate

Il programma è sempre lo stesso: due regate distanziate l'una dall'altra di circa un'ora e mezza. Luna Rossa Team Prada e INEOS Britannia saranno in acqua a Barcellona nel primo pomeriggio anche quest'oggi, senza aver potuto usufruire del giorno di riposo (ieri) dove si sono recuperate le regate non disputate. Il Match Race 7 prenderà il via alle ore 14:15. Poi, senza che vi siano problematiche meteo, alle 15:25 scatterà la seconda sfida di giornata, co i risultati che aggiorneranno lo stato della serie tra gli equipaggi prima della giornata di domani quando si ritornerà in acqua.

Dove vedere le regate di oggi tra Luna Rossa e Ineos Britannia in TV e streaming

Tutte le regate della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS si possono seguire in chiaro integralmente e gratuitamente su Italia 1, che manda in onda le due regate quotidiane a partire dalle ore 14, con commento di Mino Taveri in studio e in cronaca. Su Mediaset Infinity lo streaming sarà gratuito, così come su Sportmediaset, e dunque visibile a tutti. Sky invece trasmetterà le regate odierne sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport America's Cup) per i soli abbonati che potranno seguire in streaming le gare odierne in diretta con Sky Go e NOW.