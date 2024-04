video suggerito

Chi va ai playoff Serie C 2024: calendario, tabellone dei gironi e regolamento Con la disputa dell'ultima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 verrà definito il quadro definitivo dei playoff e dei playout.

A cura di Alessio Morra

Mantova, Cesena e Juve Stabia hanno conquistato la promozione in Serie B. Le squadre di Possanzini, Toscano e Pagliuca hanno vinto rispettivamente il Girone A, Girone B e Girone C. Resta a disposizione un ultimo posto, quello che verrà assegnato tramite i playoff, ai quali prenderanno parte 28 squadre che daranno vita a un mini torneo che durerà più di un mese e che il domenica 9 giugno decreterà l'ultima squadra promossa in B.

Quando si giocano i Playoff di Serie C 2023/2024: il calendario

Fase playoff girone Primo turno: sabato 4 maggio Secondo turno: martedì 7 maggio Fase playoff nazionale Primo turno: sabato 11 maggio (andata), martedì 14 maggio (ritorno) Secondo turno: sabato 18 maggio (andata), martedì 21 maggio (ritorno) Final Four Semifinali: sabato 25 maggio (andata), martedì 28 maggio (ritorno) Finale: domenica 2 giugno (andata), domenica 9 giugno (ritorno)

Chi va ai playoff di Serie C dal Girone A: i possibili incroci

Mantova già promosso. Padova sicuro della seconda posizione e dell'ingresso in tabellone nel secondo turno della fase nazionale, praticamente i quarti di finale. Vicenza certo del terzo posto, Triestina del quarto. Certe dei playoff anche l'Atalanta Under 23, il Legnago e il Giana Erminio. Gli ultimi tre posti saranno definiti dopo la 38ª giornata del campionato con Pro Vercelli e Lumezzane a quota 50 punti e a un passo dal traguardo, con il Trento a quota 48 e la Virtus Verona a 47. La matematica dà una chance anche alla Pro Patria.

Primo turno

Atalanta (5ª classificata) – 10ª classificata (4 maggio)

6ª classificata – 9ª classificata (4 maggio)

7ª classificata – 8ª classificata (4 maggio)

Secondo turno

Triestina (4ª classificata)-vincente 7ª/8ª classificata (7 maggio)

vincente 5ª-10ª classificata-vincente 6ª/9ª classificata (7 maggio)

Le squadre del girone B ai playoff

Più chiara la situazione del Girone B. Cesena promosso e a suon di vittorie, con 93 punti. Torres seconda, Carrarese terza e Perugia quarto. Sono certe di disputare i playoff: Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo e Rimini. Il quadro è completo, ma vanno definite con l'ultima giornata le posizioni dalla quinta in giù.

Primo turno

5ª classificata-10ª classificata (4 maggio)

6ª classificata – 9ª classificata (4 maggio)

7ª classificata – 8ª classificata (4 maggio)

Secondo turno

Perugia (4ª classificata)-vincente 7ª/8ª classificata (7 maggio)

vincente 5ª-10ª classificata-vincente 6ª/9ª classificata (7 maggio)

Girone C, gli incroci ai playoff di Serie C

Juve Stabia in B. Avellino secondo sul filo e Benevento terzo, avanti rispettivamente di uno e due turni. Casertana quarta che attende di giocare contro una tra Cerignola e Giugliano il 7 maggio. Le tre sfide di primo turno saranno Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Cerignola-Giugliano. Le gare si disputano in gara secca.

Primo turno

Taranto (5ª classificata)- Latina (10ª classificata): 4 maggio

Picerno (6ª classificata) – Crotone (9ª classificata): 4 maggio

Cerignola (7ª classificata) – Giugliano (8ª classificata): 4 maggio

Secondo turno

Casertana (4ª classificata)-vincente 7ª/8ª classificata (7 maggio)

vincente 5ª-10ª classificata-vincente 6ª/9ª classificata (7 maggio)

Il regolamento dei playoff di Serie C: tabellone e incroci dei gironi

Dopo il primo e secondo turno dei playoff dei rispettivi gironi si passa alla fase nazionale, in cui le due squadre che passano per ogni girone si aggiungono, tramite sorteggio, alle quarte classificate e alla vincitrice della Coppa Italia di Serie C e cioè il Catania, ammesso che non debba disputare i playout. Tutte insieme vanno a creare un turno, il primo che vede quattro accoppiamenti:

Primo turno playoff nazionali

Vicenza (3ª classificata Girone A) – squadra da definire

Carrarese (3ª classificata Girone B) – squadra da definire

Benevento (3ª classificata Girone C) – squadra da definire

Catania (vincitore Coppa Italia di C) – squadra da definire

squadra da definire – squadra da definire

Le cinque squadre che passeranno il turno si qualificheranno per il secondo turno da dove partiranno le tre squadre classificate al secondo posto dei rispettivi giorni e cioè Padova, Torres e Avellino.

Secondo turno playoff nazionali

Padova (2ª classificata Girone A) – squadra da definire

Torres (2ª classificata Girone B) – squadra da definire

Avellino (3ª classificata Girone C) – squadra da definire squadra

da definire – squadra da definire

Le quattro vincenti daranno vita alla Final Four con le semifinali e la finale che si disputerà sulla doppia sfida. Andata il 2 giugno, ritorno il 9.

Chi gioca i Playout di Serie C: accoppiamenti e date delle partite

L'ultima classificata di ogni girone retrocede nei Dilettanti. L'Alessandria è retrocessa per il Girone A, l'Olbia per il Girone B e il Brindisi per il Girone C. Le squadre classificate tra il 16° e il 19° posto si affronteranno nei playout che si disputeranno tra andata e ritorno.

Playout Girone A

La Pro Sesto è certo del penultimo posto. Il playout lo giocherà certamente il Fiorenzuola. Novara, Pergolettese e Arzignano sperano di evitarli. Basta un punto a Renate e AlbinoLeffe per essere salve.

16ª classificata – Pro Sesto (19ª classificata): 12 e 19 maggio

17ª classificata – 18ª classificata 12 e 19 maggio

Playout Girone B

Fermana sicura di arrivare penultima. Vis Pesaro e Recanatese certe di disputare i playout. L'altra squadra uscirà tra Ancona (41 punti), Entella (42), Sestri Levante, Pineto e Lucchese, che avendo 44 punti hanno bisogno di un punto.

16ª classificata – Fermana (19ª classificata): 12 e 19 maggio

17ª classificata – 18ª classificata 12 e 19 maggio

Playout Girone C

Definiti anche gli accoppiamenti dei playoff. Vincendo all'ultima giornata li hanno evitati la Turris e il Catania, che n virtù del successo in Coppa Italia va dritto ai playoff. Potenza e Monopoli avranno il vantaggio della classifica contro Virtus Francavilla e Monterosi.

Potenza (16ª classificata) – Monterosi (19ª classificata): 12 e 19 maggio

Monopoli (17ª classificata) – Virtus Francavilla (18ª classificata) 12 e 19 maggio