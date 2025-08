È morto Frank Mill, con la Germania vinse i Mondiali Italia ’90: aveva 67 anni, fatale un infarto

Frank Mill aveva 67 anni, è stato grandissimo attaccante. Simbolo del Borussia Dortmund, con la Germania vinse i Mondiali di Italia ’90, era la riserva di Klinsmann e Voeller. Segnò oltre 200 gol in carriera.

Una tristissima notizia arriva dalla Germania dove è morto a 67 anni Frank Mill, era stato un attaccante, con la Germania vinse i Mondiali di Italia '90. Bandiera assoluta del Borussia Dortmund, del quale è stato anche dirigente. Mill è venuto a mancare a causa di un infarto.

Mill aveva avuto un malore durante le riprese di un documentario su Italia 90

La notizia della morte di Mill è stata confermata dalla federcalcio tedesca che ha scritto: "Piangiamo la perdita di Frank Mill, il nostro campione del mondo del 1990. Riposa in pace, Frank. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici". Mill è stato celebrato dal Borussia Dortmund, che perde uno dei suoi simboli. La Bild ha riferito che fatale gli è stato un infarto. L'ex attaccante era stato colpito da un ictus lo scorso maggio mentre erano in corso le riprese di un documentario su Italia '90. Venne rianimato dopo aver perso conoscenza. Curato ad Essen Mill non si era mai totalmente ripreso e oggi è venuto a mancare a 67 anni.

Otto anni con il Borussia e il trionfo a Italia 90 con la Germania

Una carriera di altissimo livello iniziata a Essen, con il Rot-Weiss, e proseguita con i due Borussia: prima il Moenchenglabach e poi il Dortmund, con il quale si è tolto le maggiori soddisfazioni. Otto stagioni, più della metà vissute da capitano. Tanti gol ma un solo trofeo, prima di chiudere con il Fortuna Dusseldorf. Le maggiori soddisfazioni se l'era tolte con la nazionale tedesca. Vinse i Mondiali di Italia '90, era il bomber di scorta di un duo formato da Klinsmann e Voeller, ed era in compagnia pure di Riedle, tutti passati dalla Serie A. Medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1984, fece parte anche della squadra che si fermò alle semifinali degli Europei del 1988.