È morto Franco Ligas, storica voce dello sport di Mediaset: aveva 79 anni

Franco Ligas è morto all’età di 79 anni. È stato un apprezzatissimo giornalista di Mediaset, si era occupato principalmente di calcio, ippica e boxe con uno stile inconfondibile.

A 79 anni è morto Franco Ligas. Un nome importante per gli appassionati che seguono lo sport da qualche anno. Un giornalista di razza che si ricorda anche perché aveva una voce inconfondibile. Ligas ha lavorato per tanti anni nella redazione di sport Mediaset, che ha dato l'annuncio con un messaggio: "Rendeva ogni partita un piccolo spettacolo. Ciao Franco, sarai sempre nei nostri cuori". Si occupava principalmente di calcio, di ippica e di boxe.

La carriera di Franco Ligas

Nato in Sardegna nel 1946, dopo il diploma iniziò a lavorare nel mondo della carta stampata, dopo aver comunque conseguito l'abilitazione all'insegnamento. Dopo tanta gavetta debuttò in televisione come giornalista sportivo con TeleLibera Firenze, intervistò Panatta e Pietrangeli freschi vincitori della Coppa Davis. Alla sua Sardegna è rimasto sempre legato, per Mediaset seguiva spesso il Cagliari, ma da inviato spesso era al seguito della Fiorentina.

Nella redazione di Mediaset arriva nel 1984 e vi resta fino al 2013, quando andò in pensione. In redazione, ricordano i colleghi, era considerato un ‘tuttologo'. Con lui si poteva parlare di ogni argomento. Mediaset lo ha omaggiato con uno splendido ricordo e ha ricordato anche alcune sue parole, rilasciate in un'intervista: "Un grande giornalista non lo sono mai stato ma aver lavorato in Mediaset è stato un grande onore e uno stimolo per migliorare".

Il ricordo di Maurizio Pistocchi

In quegli anni Ligas ha lavorato nella redazione sportiva anche con Maurizio Pistocchi, che lo ha ricordato con un post su ‘X' nel quale ha raccontato il modo di fare giornalismo del collega: "Se n’è andato oggi, all’età di 79 anni, Franco Ligas. Un bravo collega, testardo e coraggioso, che faceva domande scomode e non aveva timore di dire la sua opinione. Faceva arrabbiare i potenti, come dovrebbe fare un bravo giornalista, sempre con il sorriso sulle labbra. Adesso farai arrabbiare qualcuno in Paradiso. Ti sia lieve la terra, condoglianze alla famiglia".

E quello di Bruno Longhi

Bruno Longhi, che per tanti anni in Mediaset è stato telecronista principe insieme a Sandro Piccinini, ricordando Ligas lo ha omaggiato con un aneddoto: "Ero da pochi giorni a Mediaset e, in redazione, ascoltavo la telecronaca di una partita.La voce era stentorea, piena di ritmo. Chiesi:”ma chi è questo?”. Franco Ligas, mi fu detto.E io, di rimando:”E allora perché avete chiamato me?” Ciao Franco".

Anche la Fiorentina ha voluto omaggiare Franco Ligas, che per tanti anni ha seguito da vicino le vicende sportive del club viola: "ACF Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas, giornalista sportivo dal timbro di voce inconfondibile e dal sorriso ampio e cordiale che ha seguito a lungo le gare dei viola sugli spalti del Franchi".