È la Champions della Cenerentole: il Pafos fa la storia e batte il Villarreal, il Qarabag ferma il Chelsea

Una notte storica per il Pafos e lo sport cipriota, con la squadra Cenerentola della Champions League che ha ottenuto la sua prima vittoria nella più grande competizione europea, battendo incredibilmente il Villarreal per 1-0. Una vittoria che ha ribaltato qualsiasi pronostico della vigilia confermando il detto che in Coppa nessun match è facile. Lo ha anche assaporato il Chelsea che ha rischiato il clamoroso scivolone in casa del Qarabag che ha guidato a lungo sul 2-0, costringendo poi i Blues al pareggio esterno.

Pafos nella storia, prima vittoria in Champions: KO al Villarreal

Allo stadio Stelios Kyriakides, comunemente chiamato dai tifosi di casa Pafiako, un impianto di nemmeno 10 mila spettatori, la squadra allenata da Carcedo ha riscritto la storia propria e di quella del calcio di Cipro, conquistando i primi tre punti in una gara ufficiale di Champions e continuando nel suo incredibile sogno al debutto nella competizione. Dopo il successo contro il Villarreal adesso sono ben cinque i punti conquistati dopo 4 partite cullando un traguardo che appariva semplicemente impossibile: arrivare almeno ai playoff per il secondo turno.

Nel primo tempo, i ciprioti hanno mantenuto il controllo della partita, non lasciando che il Villarreal si facesse sentire. Con l'inizio della ripresa, e più precisamente al 46° minuto, l'apoteosi: Luckassen, sfruttando un corner di Sema, supera i difensori spagnoli e apre le marcature con un potente colpo di testa, che ha permesso di arrivare al clamoroso traguardo storico.

Il Qarabag fa tremare il Chelsea: i Blues si salvano 2-2 con Garnacho

Clamoroso anche un altro risultato per il 4° turno di Champions con il pari del Qarabag, che ferma in casa il Chelsea di Maresca costringendolo sul 2-2. E così prosegue alla grande anche la Champions League del Qarabag, che sale a quota 7 punti dopo quattro giornate. Sin dai primissimi minuti è molto pericolosa la formazione di casa anche se è la formazione inglese a passare in vantaggio con Estevao, al 16′. Da qui in poi il Chelsea si esalta ma di deconcentra con il Qarabag che prende coraggio e vantaggio: prima Duran colpisce un palo ma sulla ribattuta è Leandro Andrade a insaccare l'1-1 al 28′.

Il vantaggio per il Qarabag arriva al 38′ con Jankovic che trasforma un rigore per in 2-1 con ci si apre la ripresa quando al 53′ ci pensa Garnacho a mettere tutto a posto. Fino ad un certo punto, perché gli inglesi non sfondano più: sette punti sia per il Chelsea che per gli azeri, che portano a casa il premio-partita da 38mila euro promesso dal loro presidente.