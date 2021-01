Paulo Fonseca ha escluso Edin Dzeko dalla sfida contro lo Spezia in campionato. La versione dell'allenatore giallorosso, circa l'indisponibilità del bosniaco, è stata quella di un infortunio subito in allenamento. Ma le parole del tecnico, arrivate dopo le frizioni settimanali post derby e post ko contro lo stesso Spezia in Coppa Italia, lasciano qualche dubbio. Nella giornata di ieri infatti sono state tante le voci provenienti da Trigoria circa un clamoroso ammutinamento dei giocatori che si sono rifiutati di scendere in campo per l’allenamento mattutino.

Alla base, uno scontro tra un giocatore molto importante e lo stesso Fonseca. Il caso si è poi ricomposto dopo tre ore di trattative con la squadra che è tornata ad allenarsi. Dopo qualche ora, il giocatore misterioso in questione, sarebbe stato identificato proprio in Edin Dzeko. Uno scontro duro tra i due, ma solo verbale, avrebbe poi portato il bosniaco all'esclusione di oggi dalla lista dei convocati per la sfida contro i liguri. A questo punto non è da escludere che la Roma possa mettere immediatamente Dzeko sul mercato con Inter e soprattutto Juventus (ancora a caccia di una punta) pronte ad approfittare della situazione.

L'esclusione annunciata da Fonseca di Edin Dzeko per la sfida di campionato contro lo Spezia, ha aperto nuovi scenari di mercato nei confronti dell'attaccante bosniaco. Dzeko adesso per la Roma può tornare sul mercato. Fonseca aveva chiesto la sua cessione già dopo la sfida estiva di Europa League contro il Siviglia. La richiesta era quella di cedere sia l'attaccante che Kolarov (poi passato all'Inter). E infatti il club giallorosso aveva già praticamente chiuso per il trasferimento alla Juventus del giocatore per la cifra di 17 milioni di euro. Milik, attaccante scelto dalla Roma per sostituire Dzeko, è però stato bloccato per volontà dello stesso Friedkin a seguito dei dubbi maturati dopo le visite mediche.

A questo punto tra i due sarebbe andato avanti un rapporto di civile convivenza che forse si è prolungato troppo sfociando in questo forte scontro verbale. Oggi gli scenari di mercato che si aprono sono molteplici. Il giocatore potrebbe anche trovare una nuova sistemazione, ma senza lasciare l'Italia. L'Inter, con Conte che avrebbe voluto averlo in rosa già nell'estate 2019, potrebbe sondare il terreno per il giocatore anche se i problemi societari attuali, in questo momento, rallentano la trattativa. E così ecco che la Juventus potrebbe sferrare un attacco deciso e concludere quell'operazione che avrebbe voluto chiudere già la scorsa estate. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Dzeko.