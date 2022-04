Dybala titolare in Juve-Inter, l’annuncio di Allegri diventa uno show: “Mi siete mancati” Allegri alla vigilia di Juventus-Inter ha parlato anche del futuro di Paulo Dybala, dimostrando di essere in sintonia totale con il club che ha deciso per il mancato rinnovo.

A cura di Marco Beltrami

Paulo Dybala sarà titolare in Juventus-Inter. Massimiliano Allegri non ha voluto fare alcuna pre-tattica nella conferenza stampa di presentazione del derby d'Italia, annunciando la presenza dal 1′ in campo dell'argentino che a fine stagione lascerà Torino. L'allenatore bianconero ha dimostrato di essere in sintonia totale con il club, nella decisione in merito al mancato rinnovo del numero 10 sul quale comunque è pronto a fare affidamento fino al termine della stagione, per consolidare quel quarto posto ribadito ancora una volta come obiettivo principale.

Oltre a Chiellini ed Alex Sandro, anche Paulo Dybala dunque giocherà dal 1′ Juventus-Inter al contrario di Bonucci e forse anche Zakaria sul quale Max scioglierà i dubbi domani. Il mister di ottimo umore ha annunciato senza troppi giri di parole la presenza del numero 10: "Dybala titolare? Tagliamo la testa al toro, domani Paulo gioca". Subito dopo però forse anche per dribblare ulteriori domande, ecco lo show con i cronisti presenti tra sorrisi e battute: "Siete tutti contenti ora… così fate i titoli. Mi siete mancati, quant’è venti giorni che non ci vediamo? Avete passato una buona sosta. Chiamarvi? No chiamare no perché io il telefono non lo uso mai. Lei lo vedo un po’ abbronzato. Ho avuto nostalgia di voi? Molta".

Allegri è stato sempre un grande estimatore di Paulo Dybala che infatti all'inizio della stagione aveva considerato fondamentale per il progetto. Cosa è cambiato da allora? E soprattutto Max è in linea con le scelte societarie in merito al futuro di Paulo? Questo l'Allegri pensiero: "Con la società siamo in linea su tutto, perché quando parliamo io dico le mie idee e loro espongono le loro e troviamo un’unità d’intenti per programmare e andare avanti. Quando le scelte vengono fatte, si fanno tutte insieme. Arrivabene ha parlato chiaramente, quando si fanno delle scelte sono quelle. Non credo che sia il primo caso di calciatore che cambia società, anche perché non c’è solo lui in scadenza".

E chissà che in futuro Dybala non si ritrovi a giocare da avversario della Juventus, magari con la maglia dell'Inter. Allegri scherza sulle voci di mercato: "Già non faccio il mercato alla Juve e do solo indicazioni alla mia società, poi se mi volete far fare il mercato dell'Inter o del Manchester United mi sembra un po' esagerato. Pensiamo al campo, poi ognuno farà le sue valutazioni".