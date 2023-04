Dybala ritrova Del Piero in collegamento, è riuscito a stupirlo: “Hai visto Ale?” Alessandro Del Piero su Sky ha ritrovato in collegamento Paulo Dybala con il quale ha scherzato sulla prodezza in Roma-Feyenoord.

A cura di Marco Beltrami

Serata magica per Paulo Dybala in Roma-Feyenoord. L'attaccante argentino è entrato in campo nella ripresa della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League, non essendo al top della forma. Nonostante tutto ha trovato il modo di rendersi decisivo con il gran gol che ha rimesso in piedi il discorso qualificazione. Una perla che è ha lasciato sorpreso anche Alessandro Del Piero.

I due si conoscono bene dai tempi della Juventus, quando Dybala spesso e volentieri è stato anche "accostato" all'icona bianconera. Un feeling consolidato da manifestazioni di stima reciproca e anche siparietti sorridenti sui social. E questa sera "Pinturicchio" era in collegamento a Sky nel post partita del match della Roma. Un'occasione per uno scambio di battute proprio con Paulo Dybala durante la sua intervista.

Del Piero molto sorridente ha subito elogiato l'argentino facendo riferimento soprattutto all'azione del suo gol, e in particolare alla giocata di destro, per portarsi poi al tiro vincente con il sinistro: "Mi hanno fatto commentare il tuo gol, ho detto che sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo piede destro".

Parole che hanno stimolato il sorriso del giocatore della Roma, che ci ha scherzato su: "Hai visto? Lo uso poco, non lo volevo usare molto perché avevo fastidio, ma per lo stop andava bene dai. Ho voluto rischiare". E poi ancora Del Piero ha voluto chiosare: "Però quello stop fa tutta la differenza, come penso che tu ti senta a Roma. Non solo importante in questa strada ma a tratti fondamentale e hai dato un'altra soddisfazione".

Un Dybala molto felice si è poi soffermato su questa serata magica e in particolare sull'atmosfera magica: "La strada per arrivare allo stadio era incredibile e poi uno stadio così ti aiuta. Cos'ha di speciale la Roma? Tutti vogliamo vincere con una mentalità incredibile. Mourinho ci aveva detto che sarebbe stata così la partita e così è andata. Lui è importante ha vinto in ogni squadra in cui è stato. La sua mentalità ci trascina, nel momento in cui ha dovuto cambiare la squadra, abbiamo giocato meglio e vinto meritatamente. Spero che la squadra possa continuare così e noi daremo il massimo per giocare la finale".