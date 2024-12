Dybala al Galatasaray agita lo spogliatoio della Roma: Angelino e Paredes vanno a casa a parlargli

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Paulo Dybala può diventare il vero tormentone di questo mercato di gennaio. L'attaccante della Roma è stato accostato al club turco negli ultimi giorni a seguito della presenza a Istanbul del suo agente, Carlos Novel, per vedere la partita contro il Trabzonspor. Gli incontri sarebbero stati diversi con tanto di proposta già pronta sul tavolo per il calciatore da 10 milioni di euro l'anno, praticamente lo stesso ingaggio di Victor Osimhen. Cifre importanti per l'argentino che però ancora non avrebbe preso una decisione certa.

Nel frattempo per, alla luce di queste voci, Claudio Ranieri si era subito affrettato a spiegare alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria di questa sera cosa stesse accadendo: "Io voglio solo giocatori che siano contenti di restare qua. Ma da parte mia non ho percepito nessun disagio da Dybala". Secondo la Gazzetta dello Sport inoltre, pare che i giocatori Angelino e Paredes abbiano raggiunto Dybala a casa nel tentativo di convincerlo a restare allontanando l'idea di lasciare Roma e i giallorossi, specialmente in questo momento difficile.

Dybala con Angelino durante gli allenamenti.

Gli avrebbero chiesto di non accettare, perché senza di lui la Roma sarebbe ancora più debole di quanto non lo è già ora. Di certo sarebbe un colpo duro da digerire anche per la tifoseria che fino all'estate scorsa lo osannava per non aver accettato la ricca offerta dall'Arabia. Dopo l'infortunio di Mauro Icardi, che aveva riportato la frattura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro, il Galtasaray aveva iniziato a muoversi sul mercato per cercare un sostituto in attacco. E il nome di Dybala, inseguito da un paio d'anni, non è una novità.

Le parole del presidente del Galatasaray sul possibile arrivo di Dybala

Da capire dunque cosa accadrà da qui in avanti con il club turco che vorrebbe fare un'operazione senza indennizzo (o comunque in misura minima) per la Roma, visto che Dybala è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2025 e il rinnovo scatterebbe solo se centrerà altre 7 presenze. Intanto, dalla Turchia e nell'intervista al canale televisivo NTVSport, il vicepresidente del club Metin Ozturk ha confermato i contatti con Dybala: "So che ci sono contatti". E la Roma attende forse nel momento più difficile degli ultimi anni.