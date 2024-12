Dybala tratta con il Galatasaray per il mercato di gennaio: può lasciare subito la Roma

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Paulo Dybala alla Roma sembra essere giunta ai titoli di coda. L'argentino potrebbe lasciare la capitale già durante il mercato di gennaio per aggregarsi al Galatasaray e fare il suo debutto nel campionato turco: una sfida affascinante in una squadra che ha già accolto diversi ex della Serie A e che potrebbe impreziosirsi con l'attaccante per affrontare meglio la seconda metà di stagione e provare a vincere nuovamente il titolo.

Secondo quanto riportato da Sports Digitale secondo i media turchi la trattativa sarebbe già partita. Il suo agente Carlos Novel è volato a Istanbul per incontrare il consiglio direttivo del club e parlare proprio di questa trattativa che dovrebbe essere messa in piedi per la prossima sessione di mercato: l'entourage della Joya poi è stato invitato anche allo stadio per assistere alla partita con il Trabzonspor per cominciare a respirare l'aria del nuovo campionato.

I dettagli del contratto e l'interesse del Galatasaray

Da parte dei turchi ci sarebbe sincero interesse nel cartellino di Dybala. L'infortunio di Mauro Icardi ha privato l'attacco di una delle sue frecce e il connazionale sarebbe il rinforzo perfetto per non restare sguarniti in avanti. In più la Joya diventerebbe anche un colpo a costo relativamente basso, dato che con la Roma ha appena sei mesi di contratto e a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero. C'è poi la questione del rinnovo unilaterale che potrebbe scattare molto presto, complicando tutti i piani in caso di un mancato accordo.

I giallorossi possono prolungare il contratto del giocatore in automatico al raggiungimento del 50% delle presenze totali dei tre anni di contratto. In pratica se Dybala dovesse giocare altri 8 spezzoni da 45 minuti allora la Roma potrebbe far scattare il rinnovo unilaterale e il suo stipendio lieviterebbe a 30 milioni di euro lordi all'anno, una cifra molto pesante per le casse della società. A fare da intermediario con il Galatasaray c'è George Gardi, un nome già noto in Italia perché ha curato il passaggio in Turchia di alcuni ex Serie A famosi come Icardi, Zaniolo e Osimhen.