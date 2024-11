video suggerito

Icardi s’infortuna e spiega agli avversari i suoi timori: esce in barella molto dolorante Infortunio serio per Mauro Icardi al ginocchio. Preoccupazione al Galatasaray che teme un lungo stop: si valuta l’interessamento dei legamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Mauro Icardi è finito ko. Il centravanti del Galatasaray ha rimediato un infortunio apparentemente molto serio in occasione della partita di Europa League vinta contro il Tottenham. Maurito è stato costretto nel finale ad uscire in barella, disperato per un problema al ginocchio destro. L'ex di Sampdoria e Inter si è accorto subito della gravità situazione e lo ha spiegato anche agli avversari avvicinatisi per chiedere lumi sull'entità del problema.

Icardi disperato dopo l'infortunio, il gesto parla chiaro

Dopo essersi accasciato sul terreno di gioco con la gamba destra stesa, Icardi ha richiamato l'attenzione del suo staff medico indicando il ginocchio. Subito dopo ecco un primo gesto per spiegare di non poter più continuare, dopo forse una rotazione innaturale dello stesso. Si sono avvicinati a lui il portiere degli Spurs Forster e l'ex Juventus Bentancur che hanno provato a consolare l'attaccante facendosi anche spiegare cosa sentisse. E qui Icardi ha chiuso i due pugni e ha fatto il gesto quasi ad indicare la rottura.

Icardi esce in barella disperato in Galatasaray-Tottenham

Dopo le prime cure del caso, Icardi è stato caricato sulla barella e portato subito fuori dal terreno di gioco. Molto amareggiato l'argentino con le mani sul volto. Preoccupazione da parte sua confermata anche al momento dell'uscita dallo stadio, quando è sembrato molto preoccupato e zoppicante. A fugare i primi dubbi sull'infortunio è arrivato un comunicato da parte del Galatasaray a firma del dottor Yener İnce.

Come sta Mauro Icardi, il comunicato del Galatasaray

Queste le sue parole: "Stiamo giocando ad un ritmo intenso. Osimhen è uscito a causa della stanchezza. Domani faremo una risonanza magnetica per Le condizioni di Icardi C'è uno stiramento al ginocchio, non sappiamo ancora se ci sono danni ai legamenti. Ha molto dolore. Abbiamo fatto i primi esami e sarà chiaro con la risonanza magnetica mattina".