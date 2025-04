video suggerito

I calciatori del Galatasaray hanno lasciato scritte indimenticabili negli spogliatoi del Fenerbahce Di fronte all'ennesima umiliazione rifilata agli eterni avversari del Fenerbahce, i giocatori e lo staff del Galatasaray non ha resistito a compiere l'ultima beffa: negli spogliatoi dello stadio avversario hanno lasciato una scritta, a ricordo dell'ultima impresa compiuta in Coppa di Turchia.

A cura di Alessio Pediglieri

Il derby di Coppa di Turchia tra Fenerbahce e Galatasaray ha contrassegnato un altro capitolo alla storia del calcio turco per quanto accaduto in campo. Dove i gialloneri di Okan Buruk hanno battuto in trasferta gli uomini di José Mourinho, nell'andata dei quarti. A dir poco infuocata. E con una coda velenosa di polemiche in patria, con il successo del Gala che è stato celebrato nello spogliatoio avversario, con tanto di scritta irriverente e una serie di foto ricordo a modo di sfottò.

La scritta ricordo dei giocatori del Galatasaray nello spogliatoio del Fenerbahce

"Questo diventa un libro di ricordi. Kadiköy, ricordalo, ancora". E poi una data che è già storica, il 2 aprile 2025 giorno in cui il Galatasaray ha vinto in casa del Fenerbahce nella tana giallonera dello stadio Şükrü Saracoğlu che sorge appunto, nel distretto di Kadıköy, a Istanbul. Con una serie di firme e sigle da parte dei giocatori di Buruk che non hanno lesinato nemmeno la foto di rito da regalare ai posteri per il tripudio dei propri tifosi, dando ulteriore sconforto a quelli dell'altra sponda calcistica per l'ennesimo derby perso malamente.

Osimhen, goleador del derby, posa davanti allo sfottò

Tra chi non ha voluto di certo privarsi di un tale ricordo imperituro è stato Victor Osimhen, protagonista di una serata oramai già epica, con i due gol con cui ha schiantato il Fenerbahce. Su rigore il primo al 10° minuto e al 27° minuto la doppietta personale. Così l'attaccante nigeriano del Galatasaray ha trovato altri due gol contro il Fenerbahçe, portando il suo totale a 28 in questa stagione. E festeggiando l'ennesimo successo nel derby: con questa vittoria, il Galatasaray ha infatti esteso la sua serie di imbattibilità a Kadıköy, nella tana avversaria, a 4 partite. E da quando c'è Okan Buruk in panchin, in 7 partite di campionato contro il Fenerbahçe, il tecnico turco ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sola sconfitta.

Gol, derby e polemiche: esultanza Galatasarau, inferno Fenerbahce

La partita del derby contro il Fenerbahçe a Kadıköy è stata di grande importanza per l'accesso alle semifinali della coppa nazionale, dove il Fenerbahce ha pagato ancora dazio. Una vittoria che ha avuto un ruolo fondamentale nell'aumentare la fiducia dei tifosi giallorossi nel team tecnico e nei giocatori, fornendo al contempo ulteriore motivazione per il campionato di Super League dove il Gala sta dominando, mostrandosi superiore alle furenti critiche e accuse nei suoi confronti per favoreggiamenti arbitrali. Portando all'esasperazione l'altra sponda calcistica di Istanbul oramai al disarmo completo che si è racchiusa nel folle gesto di frustrazione di Josè Mourinho a fine partita nei confronti di Buruk.