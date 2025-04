Angelino spiega in diretta cosa ha fatto Ranieri per cambiare la Roma: “Ha giovato a tutti”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Roma non si ferma più. La cura Claudio Ranieri ha completamente cambiato la squadra giallorossa e tutto l'ambiente a Trigoria. L'esonero di De Rossi e successivamente l'arrivo di Ivan Juric, avevano destabilizzato il gruppo. Una situazione che ha inevitabilmente fatto sprofondare la Roma in classifica. L'arrivo del tecnico di Testaccio ha completamente cambiato tutto dando maggiore consapevolezza dei propri mezzi alla squadra e questo si è notato in campo soprattutto guardando i risultati e i numeri.

Oggi la Roma è in piena lotta per un posto in Champions o in Europa ribaltando completamente la classifica di inizio stagione. Ma come ha fatto Ranieri a trasformare tutto? L'ha spiegato i microfoni di Sky, al termine della sfida dei giallorossi vinta contro il Verona grazie a un gol di Shomurodov, uno dei protagonisti dell'undici titolare, ovvero Angelino. Un giocatore completamente rigenerato dalla cura Ranieri che in poche parole ha parlato di come abbia fatto Ranieri ha prendere in mano la squadra facendo piccoli accorgimenti, specie su di lui: "Ha giovato tutti".

In diretta tv è stato chiesto ad Angelino dove possa essere collocato Ranieri nella scala gerarchica di allenatori avuti dal terzino in carriera. Da specificare come il terzino sinistro della Roma abbia avuto anche Guardiola come allenatore. La risposta è stata immediata: "È al top, mi ha trovato – spiega Angelino -. Venivo da una situazione difficile l'anno scorso e quest'anno, grazie a lui, mi sento meglio così, sono tranquillo da quinto".

L'approccio di Ranieri, come ha fatto capire Angelino, è stato abbastanza semplice: "Abbiamo parlato, dal primo minuto mi ha messo da quinto e ha fatto per tutti bene – ha concluso -. È lì che voglio giocare". Angelino infatti con Juric aveva giocato come braccetto di sinistra nella difesa a tre giallorossa. Un ruolo che stava stretto a un giocatore tecnico, veloce e dalla grande visione di gioco. E anche per questo la visione di Ranieri è stata a dir poco azzeccata.

Le parole di Angelino sull'assenza di Dybala

Nel mezzo anche una considerazione sull'infortunio di Dybala che quasi sicuramente starà fuori fino a fine stagione: "Adesso però mi manca troppo Paulo Dybala in campo (sorride ndr), ma continuiamo così – ha sottolineato il giocatore che poi in conferenza stampa ha spiegato le sue parole -. Senza di lui partecipo di meno, quando lui è in campo crea spazio per gli altri, si vede quando lui c’è e quando no".