Como-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

Tra esattamente tre ore prenderà il via la partita tra Como e Roma della 29ª giornata di Serie A. Una sfida che avrà in palio punti pesanti per la Champions. Il Como è in grande forma, la Roma nelle ultime partite ha arrancato ed è anche stanca, a causa di infortuni e della sfida di Europa League con il Bologna. L'incontro si potrà vedere in diretta TV su Sky e DAZN. In streaming con Sky Go, NOW e DAZN.