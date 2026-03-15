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Como-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live di Como-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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15 Marzo 2026 15:00
Ultimo agg. 16:32
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La diretta live della partita Como-Roma per la 29ª giornata di Serie A. A inizio campionato in pochi potevano immaginare che questa sarebbe stata una sfida con in palio punti pesantissimi per la corsa Champions, ma è così. Fabregas con Nico Paz e Douvikas in attacco contro Gasperini, che deve gestire la sua squadra, impegnata negli ottavi di Europa League con il Bologna. Diretta TV su Sky e DAZN e in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.

16:30

Gasperini non ha voluto parlare prima di Como-Roma

Il tecnico dei giallorossi ha deciso di non prendere parte alla consueta conferenza stampa pre-partita di Como-Roma.

A cura di Alessio Morra
15:30

Come arriva la Roma

Solo due vittorie nelle ultime sette partite di campionato. Una fase difficile per i giallorossi, che sono reduci dal ko con il Genoa e dal pari con il Bologna in Europa League.

A cura di Alessio Morra
15:15

Come arriva il Como alla partita di oggi

Tre vittorie consecutive per Fabregas, che è riuscito ad agganciare la Roma, dopo aver superato la Juventus. Quarto posto condiviso, con la Juve subito dietro, è grande lotta per la Champions con il Como che sogna la qualificazione europea che in ogni caso sarebbe strepitosa.

A cura di Alessio Morra
15:00

Dove vedere Como-Roma di Serie A in TV e streaming

Tra esattamente tre ore prenderà il via la partita tra Como e Roma della 29ª giornata di Serie A. Una sfida che avrà in palio punti pesanti per la Champions. Il Como è in grande forma, la Roma nelle ultime partite ha arrancato ed è anche stanca, a causa di infortuni e della sfida di Europa League con il Bologna. L'incontro si potrà vedere in diretta TV su Sky e DAZN. In streaming con Sky Go, NOW e DAZN.

A cura di Alessio Morra
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