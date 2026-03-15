Fabregas contro Gasperini, andato via senza stringergli la mano: “Quello che ha fatto non è sportivo”

Al termine della partita vinta 2-1 contro la Roma, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Gian Piero Gasperini, che non lo ha salutato dopo il fischio finale. Il tecnico spagnolo ha definito l’episodio poco sportivo: "L'ho trovata una cosa antisportiva".

Così il tecnico dei lariani ha commentato la scelta del suo avverisario di non salutarlo a fine partita. Una scelta che lo spagnolo ha trovato ben poco rispettosa: "Io sia quando sono arrabbiato che quando vengo espulso o anche quando penso che l'arbitro mi abbia fatto un torto, alla fine della partita vado a stringere la mano all'avversario. È una questione di rispetto e di sportività e sono rimasto dispiaciuto da quello che è accaduto. Ripeto, anche quando perdi la partita si va a dare la mano all'avversario. Quando vedo un mio collega andare via senza salutare mi intristisco, però è andata così amen. Cosa è successo? Io sono andato a salutarlo come sempre e l'ho visto andare via".

Fabregas attacca Gasperini: “Antisportivo non salutare dopo la partita”

Successivamente Fabregas ha commentato anche l’andamento della gara, sottolineando il valore della rosa a sua disposizione e la reazione della squadra nella ripresa: "Di certo la qualità e la varietà che ho a disposizione in questa squadra sono fondamentali. Una partita può cambiare in cinque minuti, come è accaduto oggi dopo il rigore della Roma ma quello del primo tempo non era un risultato meritato, non rispecchiava l'andamento della partita. Nella ripresa abbiamo alzato il livello e siamo riusciti a capovolgere tutto".