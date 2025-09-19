Due sorelle di Maradona accusate di frode commerciale: beni sequestrati per oltre 1 milione di euro

Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, due sorelle del leggendario campione argentino sono accusate di frode commerciale, insieme a Morla, legale di Diego. Tutti loro hanno subito un cospicuo sequestro di beni personali.

Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle di Diego Armando Maradona, sono state processate in Argentina e sono state soprattutto condannate. I loro bene sono stati posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione del marchio commerciale ‘Diego Maradona'. Erano state denunciate da Dalma e Giannina, due delle figlie del leggendario numero 10. Condannati pure Matias Morla, che era stato avvocato di Maradona, e Maximiliano Pomargo.

La vicenda riguarda il marchio Diego Maradona

Una vicenda brutta, ma brutta per davvero. Le sorelle di Maradona processate con i beni personali posti sotto sequestro per una presunta frode nella gestione del marchio commerciale intitolato all'immenso calciatore argentino. I media locali hanno fatto sapere che la decisione è stata presa dai giudici Ignacio Rodriguez Varela, Hernan Lopez e Julio Marcelo Luciani, che hanno indagato dopo le denunce di Dalma e Gianinna Maradona, due delle figlie del numero 10.

Sequestrato oltre un milione di euro a ogni sorella

I giudici hanno disposto un sequestro di circa due miliardi di pesos (circa 1,15 milioni di euro) per ciascuna delle sorelle, ma anche per l'ultimo avvocato di Maradona, Matías Morla, e il suo assistente Maximiliano Pomargo. Tutti loro sono stati accusati di aver danneggiato gli eredi legittimi tramite operazioni legate alla società Sattvica S.A. controllata da Morla e da Rita Mabel e Claudia Norma Maradona.

Il vulnus è rappresentato dai diritti commerciali, di immagine e di proprietà intellettuali collegati al marchio e che includono abbigliamento sportivo, profumi e materiale audiovisivo. Il tribunale, nella sentenza, ha specificato, naturalmente quanto appare ovvio, che né l'avvocato Morla né le sorelle siano eredi ufficiali di Maradona, che ha avuto nella sua vita cinque figli, eredi diretti.