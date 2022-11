Drogba vede un video di Osimhen e resta stregato, colpito da un gesto: “Fuoriclasse” Anche Didier Drogba, uno dei centravanti più forti di sempre del calcio africano, è rimasto colpito dal Napoli di Spalletti e in particolare da Osimhen. Un gesto parla chiaro.

A cura di Marco Beltrami

Non si può proprio chiedere di più al super Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra in campo vola e regala spettacolo. Uno spettacolo mai fine a sé stesso, ma sempre funzionale per ottenere la vittoria. Un collettivo superlativo, impreziosito da individualità importanti in cui ognuno riesce ad esprimersi al meglio, anche nelle inevitabili rotazioni decise dall'allenatore. Proprio per questo fioccano complimenti sugli azzurri primi in campionato e agli ottavi di Champions, anche dalle grandi glorie del pallone.

Un esempio? Gli applausi di Didier Drogba, la grande gloria ivoriana di Marsiglia, Chelsea e Galatasaray. L'ex bomber considerato uno dei più grandi centravanti africani di sempre è rimasto stregato dalla squadra di Spalletti. Un episodio in particolare ha colpito molto Drogba che ne ha approfittato per esaltare tutto il gruppo, e sottolineare come gli azzurri vincano sempre di squadra.

L'ivoriano ha condiviso un video relativo al recente passato e in particolare al match di Champions vinto dal Napoli al Maradona sull'Ajax. In quell'occasione Osimhen, si è reso protagonista di un bellissimo gesto che non è sfuggito alle telecamere. L'attaccante nigeriano subentrato nella ripresa, al momento del calcio di rigore per il Napoli sul punteggio di 2-1, ha consegnato il pallone a Kvaratskhelia.

Il georgiano è rimasto spiazzato dalla generosità del compagno di reparto, al punto da non voler accettare. Poi però è stato convinto da Osimhen che lo ha incoraggiato. Gol del 3-1 e gloria anche per l'ex Lille che poi è stato "premiato" con la rete del poker partenopeo.

Drogba ha postato sul proprio profilo twitter il video della scena, con la didascalia: "Questo è molto carino da Osimhen. Non essere avidi di gol e pensare agli altri compagni di squadra. Grazie per la condivisione". L'ex campione dei Blues ha elogiato in primis il nigeriano e poi lo spirito del Napoli: "Questo è un attaccante completo: altruismo…il vero significato di “vincere di SQUADRA"!!!!". Impossibile dargli torto.