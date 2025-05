Dove vedere Napoli-Cagliari e Como-Inter, le partite scudetto di Serie A oggi in TV e streaming su DAZN e Sky

video suggerito

Napoli-Cagliari e Como-Inter sono le due partite in programma oggi in Serie A e decideranno la lotta Scudetto. La partita del Maradona e quella del Sinigaglia si giocano alle ore 20:45 in contemporanea, con diretta TVe streaming esclusiva su DAZN. Al momento esclusa la possibilità di vedere i match in chiaro. La squadra di Conte, che è squalificato e non sarà in panchina, con una vittoria sarebbe campione d'Italia, in caso di pareggio e sconfitta invece dipenderà dal risultato dell'Inter. In caso di arrivo a pari punti necessario lo spareggio per definire la vincitrice dello Scudetto.

A che ora si giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter, programma e orari TV

Napoli-Cagliari e Como-Inter, ovvero le due partite che decideranno le sorti del campionato di Serie A e la lotta Scudetto sono in programma oggi venerdì maggio alle ore 20:45. Ovviamente i due match si giocheranno in contemporanea al Maradona e al Sinigaglia. La diretta su DAZN inizierà alle 19, con un collegamento in diretta dai due stadi e lo studio. Inoltre ci sarà anche Zona Serie A, che trasmetterà le azioni salienti in diretta dei due match.

20.45 Napoli-Cagliari (Serie A) – DAZN

20.45 Como-Inter (Serie A) – DAZN

20.45 Zona DAZN – DAZN

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta TV e streaming? Il match del Maradona sarà visibile in TV in esclusiva su DAZN con telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo e Ciro Ferrara e Diletta Leotta inviati a bordo campo. Possibile dunque vedere il match su Smart TV collegandosi direttamente all'app della piattaforma, oppure su televisori tradizionali attraverso l'ausilio di appositi dispositivi. Streaming su dispositivi portatili e computer su DAZN. Per ora non sono previste eccezionali dirette in chiaro, nonostante si sia mossa anche la politica, per motivi di ordine pubblico.

Como-Inter, dove vederla in diretta TV: il canale

Como-Inter, proprio come il match del Napoli, non dovrebbe essere visibile in chiaro in TV. Diretta esclusiva su DAZN per il derby lombardo, con gli abbonati dunque che potranno assistere alle due sfide Scudetto. Telecronaca della coppia formata da Testoni e Giaccherini. Possibile seguire il confronto anche in streaming su DAZN attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.