video suggerito

Secondo tempo di Napoli-Cagliari in TV in chiaro, la richiesta del Prefetto In corso una trattativa per consentire di vedere in tv in chiaro il secondo tempo della partita scudetto Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio 2025: su quale canale sarà trasmessa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il secondo tempo di Napoli-Cagliari di venerdì 23 maggio alle 20,45, partita che potrebbe decidere lo scudetto 2024-'25, potrebbe essere trasmesso in chiaro su una Tv nazionale. Questa la richiesta del Prefetto Michele Di Bari, che si sta occupando delle questioni relative alla sicurezza e all'ordine pubblico dell'evento sportivo, che, per come si è configurata la classifica del Campionato di Serie A, rappresenta uno dei match più attesi dell'anno in Italia.

La trattativa per portare in chiaro almeno il secondo tempo della partita in Tv è in corso, a quanto apprende Fanpage.it, ma non è semplice, in quanto coinvolge anche la questione dei diritti televisivi. Subito dopo il match, in caso di vittoria scudetto degli azzurri, è previsto anche uno spettacolo gratuito con cantanti, organizzato dal Calcio Napoli. Lunedì 26 maggio, invece, alle ore 15,00, potrebbe tenersi la festa istituzionale, organizzata dal Comune, con i bus scoperti con i calciatori del Napoli sul Lungomare.

Il Prefetto ha anche firmato un'ordinanza di precettazione per i lavoratori della metropolitana Linea 2, gestita da Fs, che avevano proclamato uno sciopero proprio per venerdì.

Leggi anche La partita del Napoli in chiaro sui canali Rai e Mediaset: la proposta alla Lega Calcio

La comunicazione della trattativa sulla trasmissione in chiaro del secondo tempo è stata data durante la conferenza dei capigruppo di oggi in consiglio comunale di Napoli, con la partecipazione dell'Assessora Teresa Armato. Erano stati gli stessi consiglieri a chiedere che l'evento calcistico potesse essere trasmesso in chiaro. Cosa che non avvenne nel 2023, quando però il contesto era diverso: il Napoli infatti era avanti di molti punti. Oggi, invece, il distacco dall'Inter, seconda in classifica, è solo di un punto.

Dove vedere il secondo tempo di Napoli-Cagliari in Tv

La scelta del canale non è "automatica" perché i diritti li ha Dazn, emittente che non ha un corrispettivo canale in chiaro, a differenza, a esempio, di Sky. Significativo anche che il match possa essere dato su un canale nazionale, perché in passato è accaduto che alcuni eventi sportivi fossero visibili in chiaro solo a livello regionale.

Il Comune di Napoli per agevolare la visione della partita e decongestionare l'affluenza allo Stadio Diego Armando Maradona, ha installato tre maxi-schermi in città: in piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia. Mentre per venerdì 23 e sabato 24 sarà in vigore il piano traffico con le "zone azzurre", interdette alla circolazione.

"Il Prefetto afferma il consigliere comunale Fulvio Fucito – ha ottenuto che il secondo tempo della partita sia visibile in chiaro sulla rete televisiva nazionale, mentre Il sindaco Manfredi si è attivato affinché la squadra con Autobus bipiano il 26 alle ore 15,00 percorra il lungomare per salutare i tifosi con percorso “protetto” .

Possibile festa scudetto, 450mila euro dalla Regione Campania

La Giunta Regionale della Campania, nella riunione di oggi, ha deliberato di sostenere la realizzazione dei festeggiamenti che si terranno nell'auspicata ipotesi di vittoria del campionato da parte della squadra del Napoli. La Regione ha stanziato un importo massimo di 450mila euro per la realizzazione in sicurezza della sfilata della squadra, secondo le indicazioni della Prefettura e della Questura, che prevedono l'installazione di circa 2,4 km di transenne antiribaltamento e l'assistenza di circa mille unità di supporto alla sicurezza. Saranno anche impegnati circa 400 volontari della Protezione Civile Regionale. In occasione della partita che si terrà venerdì prossimo allo stadio Maradona, la Regione contribuirà alle spese per la sicurezza e la logistica e per la produzione artistica dell'evento anche in considerazione della promozione dei valori dello sport e dell'immagine della Regione, a livello nazionale e internazionale.

Divieto di vendita di lattine e bottiglie

Tra gli altri provvedimenti, richiesti dalla Questura di Napoli, è stato disposto il divieto di vendita e consumo di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi commerciali cittadini e il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici e in genere artifizi contenenti miscele detonanti ed esplodenti, dalle ore 16.45 di venerdì 23 maggio e fino a cessate esigenze di sabato 24 maggio.

L’Asl Napoli 1 Centro, nell’ambito di un piano ad hoc, ha previsto l’attivazione di Health point con personale sanitario e ambulanza in prossimità di piazza del Plebiscito, in piazza Garibaldi, in piazza del Gesù e in prossimità di piazza Vittoria.