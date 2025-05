video suggerito

Napoli-Cagliari in chiaro in tv, richiesta respinta. Ma c’è un modo per vederla stasera De Laurentiis: “Napoli-Cagliari del 23 maggio non sarà trasmessa in chiaro in Tv”. L’annuncio ufficiale. Ma si potrà vedere gratis: ecco come. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ci sarà la diretta in chiaro in Tv di Napoli-Cagliari, la partita in programma stasera, venerdì 23 maggio, alle 20,45, allo Stadio Diego Armando Maradona. La trattativa per trasmettere su una rete nazionale almeno il secondo tempo e l'eventuale premiazione, era stata avviata per motivi di ordine pubblico negli scorsi giorni su richiesta della Prefettura. Operazione complicata, perché i diritti televisivi sono di Dazn, che non ha un canale nazionale in chiaro, a differenza di Sky. I tifosi azzurri hanno tenuto il fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Ma alla fine è arrivato il no della Lega Serie A.

L'annuncio ufficiale e definitivo è arrivato oggi dal Presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Radio Crc: "La gara non andrà in chiaro" in Tv. Sarà trasmessa, però, interamente in chiaro sui 56 maxi-schermi installati nelle piazze della provincia di Napoli (tre nel capoluogo partenopeo), fruibili gratuitamente. La Città Metropolitana, che ha finanziato le installazioni con 530mila euro, ha stimato che potranno assistere all'evento sportivo nelle piazze circa 2,3 milioni di persone, l'80 per cento della popolazione della provincia di Napoli.

Dove vedere Napoli-Cagliari in chiaro

Dove sarà possibile allora vedere Napoli-Cagliari in chiaro? Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cagliari ha disposto, con ordinanza ex articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, la trasmissione in diretta della competizione sportiva, con eventuale premiazione e spettacolo, sui maxischermi allestiti nelle Piazze del Plebiscito, Giovanni Paolo II e Mercato e nelle principali piazze di 53 Comuni dell’area metropolitana. Il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base degli esiti delle riunioni dl Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e di una proficua interlocuzione con la Lega Serie A e DAZN, al fine di consentire, al maggior numero possibile di cittadini, la visione dell’evento in una cornice di sicurezza e tranquillità. Su disposizione del Prefetto di Napoli, il network titolare dei diritti consentirà la visione del match sui maxischermi così allestiti.

Il sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, ha commentato:

“È uno sforzo organizzativo che abbiamo fatto come Comune e Città Metropolitana, di concerto con il Prefetto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per consentire a tutti i cittadini, anche quelli dei comuni dell’area metropolitana, di vivere questo momento nella gioia dello stare insieme, in serenità e in sicurezza, sul proprio territorio, con i propri affetti, con la propria comunità. La passione per il Napoli è fortissima in città ma anche in tutto il territorio metropolitano, che sta vivendo questo momento in una sorta di apnea azzurra”.

L'elenco dei comuni con i maxi-schermi:

Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo, Casamicciola Terme, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Liveri, Marano, Marigliano, Massa di Somma, Monte di Procida, Mugnano, Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Sant’Antimo, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Tufino, Villaricca, Visciano.

La partita scudetto in tv e streaming

Per chi, invece, vuole vedere la partita in Tv dal salotto di casa non ci sono alternative. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Dazn. Sarò visibile, quindi, in diretta streaming sulla piattaforma accessibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, console di gioco e altri dispositivi compatibili o sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky con il pacchetto “Zona Dazn” potranno vederlo sul canale 214 del satellite.