Napoli-Cagliari, maxi-schermi anche in provincia per vedere la partita scudetto venerdì 23: dove sono Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione: "Maxi-schermi in piazza per vedere Napoli-Cagliari"

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Maxi-schermi in piazza non solo a Napoli, ma anche in provincia, venerdì 23 maggio, per assistere alla diretta della partita Napoli-Cagliari, alle 20,45, che potrebbe assegnare lo scudetto del Campionato di Serie A 2024-'25. Il club azzurro, infatti, conta milioni di tifosi non solo in città, ma in tutta la provincia di Napoli (in tantissimi lo seguono anche in altre città italiane e all'estero). Per questo motivo, alcuni comuni si stanno attrezzando per installare i maxi-schermi nelle piazze, per consentire ai cittadini di guardare il match in diretta. Nel capoluogo saranno in tre piazze: piazza del Plebiscito, piazza Mercato e piazza Ciro Esposito a Scampia. Il Napoli al momento è primo in classifica, ad una giornata dalla fine, con un punto di distacco dall'Inter, che sempre venerdì affronterà in trasferta il Como. I biglietti per lo Stadio Diego Armando Maradona ieri sono andati a ruba, con oltre 400mila persone in coda per l'acquisto online. La ricerca è altissima, ma i posti sono limitati.

Il sindaco di Bacoli: "Maxi-schermi in piazza per vedere Napoli-Cagliari"

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, tifosissimo del Napoli, è tra i primi ad annunciare il maxi-schermo in città:

Me lo state chiedendo in tanti. E la risposta è sì. Assolutamente sì. Avremo il maxi-schermo in città per goderci l’ultima partita di questo campionato incredibile. Per sostenere il nostro amato Napoli. Per gioire, soffrire, esultare, attendere. Uniti. E nom lo so come andrà a finire. Questo, non lo so. Ho però un’unica certezza. Lo scopriremo, tutti insieme. Questo lo so. Stiamo lavorando per viverla spalla a spalla. Amici, famiglie, genitori, figli, nonni. Tutti. Prepariamoci per una bella notte di sana partecipazione popolare. Bacoli sarà pronta. Venerdì sera. Napoli – Cagliari. Tenetevi pronti. Vi aggiornerò nelle prossime ore si ogni dettaglia. Ma la risposta è sì. Bacoli avrà il maxi-schermo. Sotto le stelle. Coinvolgeremo tutta la città. Perché insieme, è più bello. Un passo alla volta.