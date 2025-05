video suggerito

La speculazione sui biglietti di Napoli-Cagliari: rivenduti online anche a 500 euro I biglietti per assistere a Napoli-Cagliari, ultima partita della stagione che potrebbe consegnare lo scudetto agli azzurri, sono andati esauriti in poche ore. Ma, online, c'è già chi specula e li rivende a prezzi esorbitanti.

A cura di Valerio Papadia

Un solo punto divide il Napoli capolista e l'Inter, seconda in classifica. Una sola partita manca per decretare chi vincerà il campionato di calcio di Serie A. Venerdì sera, allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli affronterà il Cagliari e, in caso di vittoria, si appunterebbe al petto il quarto scudetto della sua storia. I biglietti per assistere al match, in vendita dalle 15 di oggi, sono andati esauriti in circa due ore. E, purtroppo, c'è già chi specula sui ticket. Controllando online, sui profili privati di chi è riuscito ad accaparrarsi un ticket, ma anche nei gruppi dedicati al Napoli e ai tifosi azzurri, non è difficile imbattersi in annunci di chi mette in vendita un biglietto per assistere alla partita, a cifre esorbitanti: si arriva addirittura a 500 euro, un prezzo circa dieci volte superiore a quello di un biglietto medio.

Il biglietto è nominativo e non si può cambiare: attenzione alle truffe

La vendita dei biglietti per Napoli-Cagliari è iniziata, come detto, alle ore 15 di oggi, lunedì 19 maggio: è stato possibile acquistarli sul sito di Ticketone per chi fosse in possesso, però, della Fidelity Card (anche detta tessera del tifoso). Essendo associata a una tessera personale, dunque, il biglietto risulta nominativo. E, infatti, in un comunicato della SSC Napoli si legge: "In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore". Questo vuol dire che, anche se qualcuno dovesse cedere alle richieste esorbitanti e acquistare il biglietto da un altro tifoso, non potrebbe comunque intestarlo alla propria persona, e quindi non potrebbe utilizzarlo.

E proprio in merito a una eventuale speculazione, ancora la società azzurra mette in guardia: "Si raccomanda di non acquistare in circuiti o canali web diversi da quelli ufficiali e indicati in questo comunicato".