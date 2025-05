video suggerito

Biglietti Napoli-Cagliari 2025 al Maradona, quando escono: prezzi e come acquistarli I biglietti di Napoli-Cagliari si potranno acquistare da oggi alle 15. Come e dove è possibile prenderli e quali sono i prezzi per ogni settore del Maradona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Partito il conto alla rovescia per Napoli-Cagliari, il match che potrebbe consegnare agli azzurri il quarto scudetto (il secondo in tre anni) della loro storia. Ed è già caccia ai biglietti per lo Stadio Maradona, che si preannunciano introvabili, nonostante le inevitabili maggiorazioni di prezzo rispetto alla media. Se Napoli-Cagliari normalmente non sarebbe partita di cartello, in questa occasione si è trasformata nella partita più attesa dell'anno, perché con una vittoria gli azzurri di Antonio Conte sarebbero definitivamente Campioni d'Italia. In caso di altri risultati a Fuorigrotta, bisognerà guardare il risultato di Como-Inter.

Ma l'euforia dei tifosi è tanta, e dunque è già partita la caccia al biglietto "storico": il Napoli ha festeggiato solo una volta lo Scudetto in casa, nel 1990, quando all'ultima giornata batté la Lazio per 1-0 con gol di Baroni (oggi tecnico della Lazio che, ironia della sorte, ha fermato l'Inter sul 2-2 in casa alla penultima giornata). Nelle altre due occasioni, il Napoli aveva vinto o alla penultima giornata (1-1 in casa contro la Fiorentina, rete di Carnevale per gli azzurri e pareggio, con primo gol in Serie A, di un giovane Roberto Baggio) o con cinque giornate di anticipo (ad Udine il 4 maggio 2023, con vantaggio friulano di Lovric e pareggio decisivo di Osimhen).

Quando escono i biglietti di Napoli-Cagliari

Con il match fissato a venerdì 23 maggio alle 20.45, i biglietti saranno messi in vendita dalle 15 di oggi lunedì 19 maggio. Da chiarire se il settore ospiti sarà aperto ai tifosi sardi oppure se sarà trasferta vietata: possibile che, in quest'ultimo caso, venga richiesta l'apertura agli stessi tifosi casalinghi per permettere una capienza "extra" di 2.482 posti. Tuttavia, nell'ultima trasferta a Napoli dello scorso campionato, la trasferta dei tifosi rossoblù venne autorizzata: dunque, bisognerà attendere l'ufficialità.

Quanto costano i biglietti per Napoli-Cagliari: i possibili costi

Questo il prezzo dei biglietti di Napoli-Cagliari, senza le forti maggiorazioni rispetto al solito che si temevano. Maggiorazioni che sarebbero potute esserci in quanto, come detto, si tratta di una partita "storica", visto che potrebbe regalare al Napoli il quarto scudetto della sua storia. In particolare, le cifre sarebbero le seguenti:

Curve Inferiori: 40,00 (Fidelity) – 45,00 (vendita libera)

Curve Superiori: 55,00 (Fidelity) – 60,00 (vendita libera)

Distinti Inferiori: 75,00 (Fidelity) – 90,00 (vendita libera)

Distinti Superiori: 105,00 (Fidelity) – 120,00 (vendita libera)

Distinti Sup. Premium: 120,00 (Fidelity) – 135,00 (vendita libera)

Tribuna Nisida: 125,00 (Fidelity) – 140,00 (vendita libera)

Tribuna Posillipo: 150,00 (Fidelity) – 190,00 (vendita libera)

Tribuna Posillipo Premium: 175,00 (Fidelity) – 220,00 (vendita libera)

Dove sarà possibile acquistare i biglietti per Napoli-Cagliari

Come sempre, la rivendita avverrà su TicketOne, con il biglietto che sarà caricato direttamente sulla Fidelity Card. Due le modalità di vendita:

Dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 19 Maggio 2025 e fino alle ore 13:00 di martedì 20 Maggio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale.

(ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita, ad un prezzo ridotto rispetto a quello applicato durante la Fase 2 (Vendita Libera). I biglietti acquistati nel corso della Fase 1 dovranno necessariamente essere destinati a tifosi fidelizzati, sulle cui Fidelity Card saranno caricati i biglietti in formato digitale. In caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 e salvo diverse prescrizioni da parte delle competenti autorità, la fase di vendita libera avrà inizio alle ore 14:00 di martedì 20 Maggio 2025 e terminerà ad esaurimento posti (ovvero, in ogni caso, al fischio di inizio della Partita). Ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, utilizzando la modalità di acquisto Passbook che prevede il caricamento del titolo sul wallet del proprio smartphone. Allo stesso tempo il biglietto potrà essere emesso in formato cartaceo se l'acquisto avverrà presso uno dei punti vendita abilitati.