Tifosi in festa a Capodichino per il rientro del Napoli da Parma: lo scudetto è a un passo Festa grande a Capodichino per il ritorno della squadra in città dopo il pari di Parma: a +1 sull'Inter ad una giornata dal termine, esplode la gioia dei tifosi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Festa grande a Napoli per il ritorno della squadra da Parma: la squadra di Antonio Conte, dopo il grande spavento, è rientrata dall'Emilia a +1 dall'Inter quando manca una sola partita al termine della stagione. Battendo il Cagliari allo Stadio Maradona nell'ultima giornata, arriverebbe il quarto scudetto, il secondo in tre anni. Ma prima della festa, la paura: con il Napoli inchiodato sullo 0-0 ed un rigore netto su Neres cancellato dall'arbitro al Var, a far esultare i tifosi azzurri è stato Pedro, centravanti della Lazio che ha riagguantato l'Inter sul 2-2 finale che ha permesso agli azzurri di evitare il sorpasso in extremis.

E così al fischio finale, un migliaio di tifosi si è recato spontaneamente all'aeroporto di Capodichino in attesa del rientro della squadra: bandiere, striscioni e cori da stadio, perché lo scudetto stavolta è davvero a un passo. Qualche disagio per i residenti in zona, ma nel complesso la folla si è dispersa contestualmente all'allontanarsi dell'autobus con a bordo la squadra. Ora inizia il conto alla rovescia in città: finora, infatti, a Napoli nessuno per scaramanzia ha esposto bandiere o altro, salvo qualche inguaribile ottimista. Adesso però la scaramanzia inizia a lasciare il posto al calcolo delle ore: quelle che mancano al match contro il Cagliari, dove il Napoli ha bisogno di una vittoria, l'ultima, per essere sicuro di cucirsi addosso il quarto scudetto. Nelle prossime ore il Comune di Napoli inizierà a preparare il piano traffico per la città in vista dei probabili festeggiamenti: non esclusa l'ipotesi del maxischermo in piazza del Plebiscito, come in occasione di Napoli-Sampdoria, ultima di campionato della stagione 2022/2023, quella del terzo scudetto.