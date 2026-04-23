La banconota da 500 euro non sarà più prodotta. Quando Gratteri spiegava perché è la preferita dai narcos

Un milione di euro pesa due chili e duecento grammi, e per trasportarlo basta una borsa da computer. Il segreto è la banconota da 500 euro, diventata la più amata per i trasferimenti di denaro "inesistente": evasione fiscale e riciclaggio, ma anche compravendite di merce illegale, tra tutte gli stupefacenti. Un sistema che gli inquirenti conoscono da anni, e del quale aveva parlato Nicola Gratteri nel 2015. Ed è lo stesso motivo per cui, nella prossima serie di banconote, quel taglio non ci sarà: la più alta sarà quella da 200 euro. Le banconote da 500 euro, però, non perderanno valore né spariranno: non è stata avviata nessuna procedura per il ritiro e quelle già in circolazione continueranno ad avere valore legale.

"Il declino" della banconota da 500 euro, tra quelle di maggior valore al mondo, risale al 2016, quando il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di non includerle nella serie "Europa", ovvero la seconda serie di banconote; il motivo era proprio il timore che potessero agevolare attività illecite. Negli anni successivi le banche dell'Eurosistema hanno smesso di produrle e distribuirle; le ultime emissioni sono dell'aprile 2019.

Un anno prima della decisione della BCE, Nicola Gratteri, oggi Procuratore a Napoli e all'epoca procuratore aggiunto a Reggio Calabria, aveva parlato dell'utilizzo della banconota da 500 euro da parte della ‘ndrangheta e dei narcos: consentiva di spostare enormi somme di denaro in spazi piccolissimi e con sforzi trascurabili. L'altra principale valuta internazionale, dal confronto, esce miseramente sconfitta: il taglio maggiore disponibile del dollaro è da 100, e questo comporta che un milione di dollari pesa dieci chili e ha un volume di 11,3 litri, mentre, usando le 500 euro, il peso totale è di 2,4 chili per 3,1 litri di volume. Se, ancora, volessimo impilare le banconote: quelle in dollari raggiungerebbero un'altezza di un metro e 10 centimetri, quelle in euro si fermerebbero ad appena 24 centimetri.