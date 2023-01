Dove vedere Al Nassr-Al Ettifaq, la prima partita di Cristiano Ronaldo in Arabia in TV e streaming L’esordio di Cristiano Ronaldo nella Roshn Saudi League: l’All Nassr ospiterà l’Al Ettifaq nella 14ª giornata campionato saudita. Tutte le informazioni sulla partita, le probabili formazioni e dove vedere la gara in tv e in streaming.

A cura di Vito Lamorte

È tutto pronto per l'esordio dal primo minuto di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita. Il cinque volte Pallone d'Oro, che si è trasferito all'Al-Nassr dopo la separazione con il Manchester United, dopo essere sceso in campo nell'amichevole contro il Paris Saint-Germain di Messi al King Fahd International Stadium di Riyad finalmente potrà scendere in campo per una gara ufficiale della Roshn Saudi League.

L'Al-Nassr sfiderà l'Al Ettifaq nella quattordicesima giornata del torneo saudita e la partita, che si gioca domenica 22 gennaio 2023 alle ore 18:30, si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sportitalia.

Le gare del nuovo club di CR7 saranno visibili gratuitamente in Italia sul digitale terrestre perché Sportitalia ha acquistato in esclusiva i diritti per i match dell’Al-Nassr. L’avventura di portoghese in Arabia Saudita sarà seguita dalla ‘Ronaldo-cam', con contenuti dedicati che andranno dalle gare agli allenamenti più backstage che verranno distribuiti anche sui canali social dell'emittente televisiva.

Partita: Al Nassr-Al Ettifaq

Dove si gioca: Riyad

Quando si gioca: domenica 22 gennaio 2023

Orario: 18:30

Diretta TV: Sportitalia

Diretta streaming: Sportitalia.com

Competizione: Roshn Saudi League

Dove vedere Al Nassr-Al Ettifaq in diretta TV

La gara tra la capolistaAl Nassr-Al Ettifaq si potrà seguire in diretta TV su Sportitalia in chiaro, al canale numero 60 del digitale terrestre.

Al Nassr-Al Ettifaq dove vederla in streaming

L'esordio di Cristiano Ronaldo nel campionato arabo si potrà vedere anche in streaming sul sito Sportitalia.com tramite pc, notebook, smartphone o tablet.

Roshn Saudi League, le probabili formazioni ufficiali di Al Nassr-Al Ettifaq

Cristiano Ronaldo dovrebbe essere l'unico terminale offensivo dell'Al-Nassr con Talisca e Pity Martinez alle sue spalle. In mediana Masharipov, Al Khaibari, Luiz Gustavo e Al Ghannam con Al Oujami, Gonzalez e Al Amri a difendere la porta di Bukhari. Queste dovrebbero essere le scelte di Rudi Garcia.

AL NASRR (3-4-2-1): Bukhari; Al Oujami, Gonzalez, Al Amri; Masharipov, Al Khaibari, Luiz Gustavo, Al Ghannam; Talisca, Martinez; Cristiano Ronaldo. Allenatore: Rudi Garcia.

AL ETTIFAQ (5-4-1): Victor; Niakate, Khateeb, Al Mousa, Tisserand, Al Mowalad; Sliti, Hazzazi, Ozdemir, Al Kuwaykibi; Vitinho. Allenatore: Carteron.

Il calendario delle partite dell'Al-Nassr in diretta TV e streaming

Queste sono le partite dell'Al-Nassr che si potranno vedere in diretta fino a fine febbraio.