Dove si gioca Italia-Ungheria di Nations League: lo stadio della partita La Nazionale è impegnata questa sera contro l’Ungheria, nella gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Nations League. Lo stadio dell’incontro porta bene agli azzurri.

A cura di Enrico Scoccimarro

Stasera l'Italia è impegnata nella seconda sfida di Nations League contro l'Ungheria di Marco Rossi, che è riuscita nell'impresa di battere l'Inghilterra sabato, nella prima giornata, grazie a una rete di Szoboszlai su calcio di rigore. Per la Nazionale guidata dal Ct Roberto Mancini l'imperativo è vincere, per dare seguito positivo al pareggio di Bologna contro la Germania e portarsi in testa al girone con quattro punti. La missione tuttavia non sarà semplice: la nazionale magiara guidata dal tecnico torinese ha un'identità solida ed è molto organizzata. Lo dimostra il fatto che avrebbe potuto tranquillamente battere l'Inghilterra con uno scarto maggiore, con il centrocampista Schafer che si è divorato un gol a porta completamente sguarnita. Il calcio d'inizio della partita degli azzurri è fissato alle 20.45.

Italia-Ungheria di Nations League, dove si gioca e i precedenti

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per assistere dal vivo alla gara degli azzurri. Il teatro dell'incontro è l'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. Si tratta del più importante e capiente impianto sportivo della Romagna e può contenere fino a 23.860 spettatori. Per la partita di oggi, i prezzi vanno dai 10 euro per le Curve ai 50 euro per la Tribuna Numerata, con agevolazioni per famiglie, giovani, Over 65 e coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Germania al Dall'Ara di Bologna.

Lo stadio Manuzzi di Cesena

Lo stadio della città romagnola porta bene agli azzurri: nei tre precedenti hanno sempre vinto, realizzando nove gol e tenendo la porta inviolata. L'ultima gara dell'Italia al Manuzzi risale a 13 anni fa: un'amichevole contro la Svezia che terminò 1-0 grazie a una rete messa a segno da Chiellini, che però oggi non ci sarà, dopo aver dato l'addio anche alla maglia azzurra a Wembley e con tanto di video Amarcord dedicatogli dalla Figc.

Italie e Ungheria invece si sono sfidate già in 34 occasioni. Il bilancio pende dalla parte degli azzurri, protagonisti di 16 vittorie contro le 9 collezionate degli avversari, 9 anche i pareggi. L’ultimo scontro diretto con i magiari risale al 22 agosto 2007 e vede però una sconfitta: a Budapest, in amichevole, finì 3-1 per i padroni di casa e sulla panchina dell’Italia sedeva Roberto Donadoni.