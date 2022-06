Biglietti Italia-Ungheria di Nations League a Cesena: prezzi e dove acquistarli L’Italia di Roberto Mancini continuerà il suo percorso in Nations League a Cesena contro l’Ungheria. Ecco dove poter acquistare gli ultimi ticket per il secondo impegno nella competizione.

A cura di Enrico Scoccimarro

Martedì 7 giugno, con fischio d'inizio alle 20.45, si giocherà a Cesena Italia-Ungheria, secondo impegno degli Azzurri nella Uefa Nations League. Lo stadio Dino Manuzzi si appresta dunque ad accogliere la Nazionale a tredici anni di distanza dall'ultima volta quando l'Italia, il 18 novembre 2009, superò 1-0 la Svezia in amichevole con un gol di Giorgio Chiellini, il capitano che proprio mercoledì ha dato il suo addio alla maglia azzurra. Si tratta di un incontro cruciale in cui gli azzurri sono obbligati a non perdere punti, in quanto l'Ungheria è la formazione sulla carta meno impegnativa rispetto alle altre avversarie nei gironi, Germania e Inghilterra. Lo stadio della città romagnola porta bene alla Nazionale: nei tre precedenti al Manuzzi gli azzurri hanno sempre vinto, realizzando nove gol e tenendo la porta inviolata.

Quanto costano i biglietti per Italia-Ungheria di Nations League 2022

La Figc vuole progressivamente restituire l'entusiasmo perduto verso la selezione italiana a causa della delusione atroce nei playoff del mondiale e la figuraccia rimediata a Wembley contro l'Argentina nella finalissima. Proprio per questo, continuerà la sua politica di prezzi popolari al ribasso, come fatto in occasione dell'esordio nella competizione dell'Italia contro la Germania a Bologna. Si va infatti dai 10 euro per le Curve ai 50 euro per la Tribuna Numerata, con agevolazioni per le famiglie, ai giovani, agli Over 65 e a coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Germania.

Quando e dove acquistare i biglietti per la partita a Cesena

Già dalle ore 12 di mercoledì 11 maggio è possibile acquistare i biglietti in prelazione per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, presso i punti vendita Vivaticket e sui siti della Figc e di Vivaticket. La prelazione è terminata venerdì 13 maggio, quando alle ore 12 ha invece preso il via la fase di vendita libera, ancora aperta e con ancora alcuni tagliandi a disposizione.