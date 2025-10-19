Dovbyk e l’incredibile gol sbagliato a porta vuota contro l’Inter: Gasperini disperato in panchina

Artem Dovbyk è stato il protagonista in negativo della sconfitta della Roma contro l’Inter: un suo errore incredibile al 60′ ha condannato i giallorossi al KO. Lasciando allibiti i tifosi romanisti ed esterrefatto in panchina un incredulo Gasperini.

La sconfitta della Roma contro l'Inter è per lunghi tratti immeritata: forza del forcing finale dei giallorossi che soprattutto nel secondo tempo hanno mostrato enormi qualità di gioco offensivo, sfiorando l'1-1 in più di una occasione. Ma un episodio in particolare ha segnato col senno del poi la sconfitta dell'Olimpico: il mastodontico errore sottoporta di Dovbyk al 60′ quando di testa ha spedito oltre la traversa con Sommer fuori dai pali per una avventata uscita su corner. Un momento decisivo, che ha scatenato la rabbia dei tifosi soprattutto sul web ma anche quella di Gasperini in panchina.

La Roma sbaglia troppo in attacco, la sconfitta porta il nome di Dovbyk

Poteva cambiare tutto, o almeno evitare la sconfitta e tenersi anche per un solo punto la vetta della classifica saldamente in mano. E invece, la Roma dall'Olimpico esce a testa alta ma con zero punti all'attivo: merito di un'Inter che ha saputo finalizzare subito, dopo solo 6 minuti sull'asse Barella-Bonny ma anche demerito di un attacco che ha costruito tantissimo ma non ha saputo segnare. E sul banco degli imputati c'è il suo attaccante di punta, l'ucraino Dovbyk che Gasperini ha gettato nella mischia nel secondo tempo, sperando di scardinare la difesa nerazzurra.

L'errore incredibile di Dovbyk e la reazione di Gasperini: il tecnico si infuria

A dire il vero anche riuscendoci: al 60′, sul risultato di 1-0 per i nerazzurri, e nel momento di massima spinta giallorossa, Dovbyk ha sbagliato un clamoroso gol a porta vuota. Sommer si è avventato in una sconsiderata uscita dai pali su corner di Dybala con la palla che è finita perfettamente sulla testa del bomber ucraino. All'altezza dell'area piccola, in posizione centrale però ha sbagliato la torsione, concludendo di testa nel peggiore dei modi: con la palla oltre la traversa, a porta completamente sguarnita. Un errore imperdonabile che ha fatto infuriare in panchina lo stesso Gasperini che ha perso la pazienza e innervosito è ritornato sui suoi passi, con le mani tra i capelli. Incredulo.

La negativa stagione di Dovbyk: un solo gol in 7 presenze con la Roma

Per Dovnyk l'ennesima gara negativa di una stagione iniziata male e che lo ha visto protagonista anche di un altro episodio sfavorevole per la Roma quando, sempre nei minuti finali su forcing disperato giallorosso, ha "parato" un tiro nella porta difesa da Sommer, per poi provarci di prima persona poco prima del 90′ ma senza successo. Per lui tante amarezze da inizio stagione con statistiche a dir poco negative: 1 solo gol in 7 presenze tra coppe e campionato