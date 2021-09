Dopo l’intervento per il tumore al colon Pelè rassicura tutti: “Mi sto riprendendo bene” Pelè è tornato ad aggiornare via social network sulle proprie condizioni di salute, dopo la notizia del tumore al colon per il quale è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. “Mi sto riprendendo bene” ha scritto l’ex campione che poi ha dedicato un pensiero ad un suo grande amico, cui è scomparso il figlio.

A cura di Alessio Pediglieri

Un nuovo messaggio via social network: Pelè, classe 1940, ha voluto aggiornare tutti attraverso il suo profilo ufficiale Instagram rassicurando sulle sue condizioni di salute. La notizia che l'ex stella era stata ricoverata da una settimana e si doveva sottoporre ad un delicato intervento aveva scosso di nuovo il mondo del pallone. Una notizia allarmante sulle condizioni di salute di Pelè che aveva, anche in quel caso, utilizzato internet per comunicare al mondo. Oggi, il messaggio ancora più confortante: "Mi sto riprendendo bene".

Mi sto riprendendo bene, ma oggi voglio inviare tutto il mio affetto, amore e preghiere al mio grande amico Roberto Carlos. Voglio che Dio consoli il tuo cuore e che sia circondato da amore e luce.

Per Pelè una convalescenza che è già iniziata, dopo l'intervento chirurgico per il tumore al colon che lo aveva costretto al ricovero lo scorso 31 agosto dopo la diagnosi di una lesione sospetta, prima che la situazione generale diventasse ancora più complessa. Nelle scorse settimane c'era stata anche molta ansia sulle reali condizioni di salute di O'Rey, con un silenzio da parte dei medici che aveva destato più di una semplice preoccupazione.

Le parole direttamente scritte dallo stesso Pelè su Instagram, per aggiornare tutti sulla propria situazione, su quella "partita da vincere e da affrontare con il sorriso" come l'aveva definita parlando della malattia, sanno di conforto. Parole in cui si è anche rinnovato l'immenso spirito umano del campione che, anche nel momento delle difficoltà personali, non ha voluto dimenticare gli amici più cari. Come il cantante Roberto Carlos – colpito dalla tragedia della morte del figlio Dudu Braga – cui ha rivolto una dedica e una preghiera, postando una foto di molti anni fa in cui erano sorridenti e con la chitarra in mano.