Dopo l’infortunio Leao fa preoccupare i tifosi del Milan, arriva un messaggio criptico: “Torno presto” Una storia su Instagram pubblicata domenica mattina a quasi 24 ore dall’infortunio subito contro la Lazio, ha agitato il popolo rossonero: Leao sarà a disposizione o no per l’Euroderby contro l’Inter?

A cura di Alessio Pediglieri

Rafael Leao ci sarà per il derby di mercoledì di Champions League contro l'Inter? E' cjiò che spera tutto il mondo rossonero dopo aver visto l'esterno portoghese uscire quasi subito nell'ultima sfida di campionato contro la Lazio, dopo il suo primo affondo. Subito, il Milan ha confortato sulle condizioni del proprio giocatore, così come Stefano Pioli nel post gara, ma sulla reale gravità dell'infortunio c'è ancora un alone di mistero che è stato intensificato in queste ore da un messaggio criptico di Leao sui social. Che ha allarmato i propri tifosi.

"We go again soon", "ci vediamo presto", ha scritto il portoghese in una storia divenuta subito virale. Cosa significa? Che salterà il match d'andata di Champions League? O che riuscirà ad esserci in vista di mercoledì? Domande lecite da parte di chi sta vivendo con ansia la vigilia dell'Euroderby (il primo delle due semifinali di Champions League) contro l'Inter. Il tempo stringe, l'appuntamento è per mercoledì sera e quanto visto a San Siro nei minuti iniziali contro la Lazio ha lasciato col fiato sospeso. Che continua anche ora, dopo l'ultimo messaggio di Leao.

Ciò che è certo è che su Rafael Leao si prosegue con la massima attenzione e calma del caso. Il giocatore si è fermato durante l'inizio di Milan-Lazio dopo uno dei suoi prodigiosi allunghi a tutto campo. Invece di ritornare nella propria posizione e riprendere a dare una mano ai compagni, il portoghese si è portato una mano nella zona dell'inguine con una smorfia di fastidio e disappunto. Il suo proverbiale sorriso è svanito e ha scaraventato il mondo milanista sull'orlo del baratro al pensiero di non averlo a disposizione per l'Euroderby.

Dal club non è filtrato alcunché di concreto e certo sulle condizioni fisiche del giocatore ma il conforto è arrivato nel post gara da parte di Stefano Pioli che aveva subito parlato col giocatore al momento del cambio, sincerandosi sulle sue sensazioni in tempo reale. Per poi spiegare che l'uscita è stata preventiva, per tutelare eventuali problemi ben più gravi: "L'ho visto sereno, si sentiva bene. Sarà meglio aspettare ulteriori esami, non sembra una cosa molto grave, ma è pur vero che giochiamo tra quattro giorni. Io mi fido dei miei giocatori – ha poi cercato di rasserenare l'ambiente il tecnico rossonero – e lui sembrava stare meglio, da quello che mi ha detto a fine partita sembra si sia fermato in tempo".

Sensazioni che lo stesso Leao nell'immediato post gara aveva sottolineato rispondendo fugacemente ad una domanda diretta: "Come stai?". "Nada de grave" aveva detto, tranquillizzando tutti in attesa di ulteriori esami sulle sue condizioni fisiche. Fino al messaggio di questa mattina, che può significare tutto.