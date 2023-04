La semifinale di Champions Milan-Inter sarà trasmessa su Prime Video e in chiaro su TV8 Il derby di Champions Milan-Inter in programma mercoledì 10 maggio e valido per l’andata della semifinale, sarà disponibile a tutti gli abbonati su Prime Video ma anche in chiaro su TV8: è ufficiale.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il derby di Champions Milan-Inter in programma mercoledì 10 maggio e valido per l'andata della semifinale, sarà disponibile a tutti gli abbonati su Prime Video ma anche in chiaro. La nota ufficiale conferma come la sfida potrà essere vista liberamente e gratis da tutti i tifosi anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Si tratta del canale in chiaro di Sky Italia che ha dunque vinto la battaglia con Mediaset per aggiudicarsi in chiaro la trasmissione del match. L'esclusiva della partita era infatti tutta a favore di Prime Video che da sempre trasmette il match più importante del mercoledì.

Trattandosi però di Milan-Inter sia Sky che Mediaset avevano iniziato le trattative per trasmettere in chiaro il match. Nel comunicato si legge: "L'accordo consente a tutti i tifosi italiani di avere accesso a uno dei derby milanesi più importanti della storia del calcio italiano". Il pre-partita di Prime Video sarà disponibile anche sul canale in chiaro TV8 di Sky dalle 19.30 in diretta da San Siro. Nello studio a bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Alessandro Nesta, Julio Cesar e Diego Milito. Anche la telecronaca, affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, e il post partita di Prime Video saranno trasmessi anche in chiaro su TV8. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

L’andata della semifinale di Champions League Milan–Inter si giocherà il 10 maggio alle 20:45.

Prime Video ha inoltre annunciato che al termine del post-partita, ad animare l'highlights show dalle 23.30, ci saranno Marco Cattaneo, Gianfranco Zola e Luca Toni. Sarà dunque Sky, attraverso il suo canale in chiaro TV8 sul digitale terrestre, a garantire la visione del derby europeo in tv in maniera totalmente gratuita.

Sin dal primo momento la Rai si sarebbe subito defilata, sia perché era fuori dalla partita dei diritti per la Champions League, ma anche perché proprio la sera del 10 maggio, è previsto su Rai1 l'evento dei David di Donatello. E così la battaglia è diventata immediatamente a due tra Sky e Mediaset che aveva proposto Canale 5 per trasmettere in diretta il derby. Alla fine il pubblico da casa potrà godersi comodamente sul proprio divano la trasmissione del derby in chiaro su TV8.