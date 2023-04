La semifinale di Champions Milan-Inter verso TV8, cosa sappiamo della messa in onda in chiaro L’euroderby di andata del 10 maggio, esclusiva di Amazon Prime Video, è all’asta per la messa in onda in chiaro. In lizza tutte le emittenti, ma stando a quanto apprende Fanpage.it Sky con Tv8 dovrebbe aggiudicarsi la partita, con il ritorno già previsto su Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

La semifinale di Champions League Milan-Inter si avvicina. La sera del 10 maggio sarà di scena l'andata dell'Euroderby, tra gli eventi sportivi più attesi dell'anno per milioni di tifosi rossoneri e neroazzurri. Tra i nodi da sciogliere in relazione alla partita c'è il canale destinato alla messa in onda televisiva del match. Se infatti la piattaforma Amazon Prime Video ad avere in esclusiva la trasmissione dell'evento in streaming, un decreto del Ministro dello Sviluppo economico inseriva la semifinale di Champions League con la partecipazione di squadre italiane tra gli "eventi gli eventi di grande risonanza" per i quali va garantita la messa in onda in chiaro "in considerazione del loro contenuto, della platea dei destinatari, della funzione svolta e della rilevanza".

Su quale canale verrà trasmessa la semifinale di andata? Stando a quanto apprende Fanpage.it Milan-Inter sarebbe destinata a TV8, la rete in chiaro legata a Sky. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si tratta di uno scenario assai probabile. La Rai pare essersi sfilata per ragioni piuttosto ovvie. In primis perché è fuori dalla partita dei diritti per la Champions League, in seconda istanza perché, proprio la sera del 10 maggio, è previsto su Rai1 l'evento dei David di Donatello.

Procedendo per esclusione resta l'ipotesi Mediaset, accreditata come favorita per aggiudicarsi la partita nelle scorse ore con la rete ammiraglia Canale 5. Rete che, tuttavia, si è già assicurata la semifinale di ritorno Inter-Milan di martedì 16 maggio.

Amazon mette all'asta l'Euroderby

Inutile girarci attorno, si tratta principalmente di una questione di soldi. L'evento fa infatti gola per la potenziale raccolta pubblicitaria che, come riportato dal Corriere della Sera giorni fa, ammonta a circa due milioni di euro. Entro le 15 di mercoledì 26 aprile era prevista la presentazione delle offerte ad Amazon Prime Video, l'esito dell'asta si conoscerà ufficialmente entro venerdì.

Questione aperta anche sulle modalità di messa in onda. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’emittente di proprietà di Jeff Bezos sta portando avanti i dialoghi con tutti i gruppi interessati, proponendo due soluzioni: la trasmissione della partita in sé, con 10 minuti sia prima che dopo la sfida, o una sorta di appalto del canale con commento e parte editoriale completamente delegati ad Amazon. Soluzione che potrebbe aprire a uno scenario affascinante se dovesse essere Mediaset ad avere la meglio, con la voce di Sandro Piccinini di nuovo su Canale 5 dopo la separazione del 2018.

Le semifinali di Europa League in chiaro

Resta aperta anche la questione della messa in onda in chiaro delle semifinali di Europa League e Conference League, visto che Juventus-Siviglia, Roma-Leverkusen in onda e Fiorentina-Basilea saranno di scena in contemporanea alle 21 di giovedì 11 maggio e del 18 maggio. Da TV8, che detiene i diritti dell'evento e fino ad ora ha alternato regolarmente la messa in onda degli eventi per squadre, non ci sono ancora informazioni certe rispetto alla partita trasmessa. Ipotizzabile un'alternanza tra i due match di Europa League, con finestre sul match di Conference League che sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky.