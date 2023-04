I David di Donatello la stessa sera della semifinale Milan-Inter, che non si sa dove andrà in onda L’evento condotto da Carlo Conti e Matilde Gioli dovrà vedersela con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Tuttavia non è chiaro quale emittente trasmetterà la partita in chiaro e potrebbe essere anche una rete Rai. Che ne sarebbe, a quel punto, dei David?

A cura di Andrea Parrella

I David di Donatello 2023 andranno in onda su Rai1 il prossimo 10 maggio, in prima serata. L'evento dovrà scontrarsi con l'euroderby tra Milan e Inter valido come andata della semifinale di Champions League. Un elemento non secondario, se si tiene in considerazione il complicato feeling tra i David di Donatello e la televisione.

L'evento, tornato in onda sulle reti Rai dopo le due edizioni di Sky (2016 e 2017) e il tentativo "glamourizzazione", ha sempre riscontrato enorme difficoltà ad agganciare il pubblico televisivo nell'epoca recente, incapace a colmare uno scollamento tra due tipologie di pubblico differente, oltre alla complessità di riuscire a conferire ai premi del cinema italiani l'allure e l'autorevolezza che le manifestazioni equivalenti in altri paesi hanno.

Dal 2018 l'evento è tornato in Rai, affidato alle sapienti mani di Carlo Conti, un metronomo della televisione reduce allora dall'esperienza sanremese, che ha provato ad applicare la logica del Festival alla kermesse cinematografica. Al netto della presenza del principale e più istituzionale tra i conduttori del servizio pubblico, i David di Donatello hanno continuato a soffrire una certa marginalità in termini di appeal televisiva, risultato che è probabilmente frutto del combinato disposto di più fattori, dal periodo di messa in onda poco felice, quello della tarda primavera, all'evidente momento di difficoltà in cui il cinema versa da anni, acuito dall'effetto del Covid che ha accelerato un processo apparentemente già iniziato prima della pandemia.

Gli ascolti dei David di Donatello nel 2022

Quest'anno Carlo Conti, dopo essere stato affiancato da Drusilla Foer nella scorsa edizione, avrà al suo fianco sul palco Matilde Gioli, ma la sfida degli ascolti sarà ancora più complessa e i due sono chiamati a una sorta di miracolo. Lo scorso anno l'evento era stato seguito 2,4 milioni e uno share 14,70%. Anche lo scorso anno c'era il calcio in Tv in con, la partita Villareal-Liverpool su Canale 5 seguita da 4.289.000 telespettatori e uno share 19,96%. La sfida di quest'anno sarà ancora più complessa, vista l'attesa per un match come quello tra Inter e Milan.

Mediaset, Rai o Sky: chi trasmetterà Milan-Inter in chiaro?

C'è un piccolo dettaglio, tutt'altro che irrilevante, ad oggi non chiarito. A detenere i diritti di trasmissione della semifinale Milan-Inter è la piattaforma di Amazon Prime Video, ma allo stesso tempo l’Agcom impone anche la trasmissione in chiaro. Per questo Sky (con Tv8), Mediaset e Rai si sono già fatte avanti per trasmettere un evento che varrebbe un enorme bacino di pubblico. Sebbene Canale 5 sembri in pole position, l'azienda di servizio pubblico potrebbe aggiudicarsi il match e a quel punto sarebbe difficile immaginare una rete diversa da Rai1 per la messa in onda. Ma è verosimile pensare a uno spostamento dei David di Donatello, o addirittura a una concorrenza interna di questo tipo?