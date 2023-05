Covid ad Amici 22, pubblico convocato per la registrazione: quando andrà in onda la semifinale La registrazione della Semifinale di Amici 22, negli ultimi giorni a rischio per la positività al Covid di quattro allievi, è stata posticipata a venerdì 5 maggio. A riportarlo la pagina Amici News, spiegando che il pubblico è stato convocato in studio. La puntata, quindi, andrà regolarmente in onda sabato 6 maggio.

A cura di Elisabetta Murina

La notizia del Covid ad Amici 22, giunta nell'ultima settimana, ha messo a rischio la Semifinale. Stando a quanto si sa finora, gli allievi risultati postivi al virus sarebbero Mattia, Isobel, Angelina e Aaron, tanto che sono rimasti isolati da Wax e Maddalena. Nonostante i casi però, secondo quanto riporta la pagina Amici News, la puntata della Semifinale verrà registrata venerdì 5 maggio e andrà in onda sabato 6 maggio.

Quando verrà registrata la Semifinale di Amici

La positività di quattro allievi al Covid ha fatto slittare di un giorno la registrazione della Semifinale. Solitamente, infatti, le puntate vengono registrate il giovedì per poi essere trasmesse il sabato sera, in prima serata su Canale 5. Questa settimana invece, come riporta Amici News, l'appuntamento con la registrazione è previsto per venerdì 5 maggio. Il pubblico è stato convocato in studio per assistere e si ipotizza quindi che gli allievi siano risultati negativi. La penultima puntata di questa edizione andrà regolarmente in onda sabato 6 maggio e si scopriranno gli allievi, tra i sei rimasti, che avranno accesso alla serata finale.

Il Covid ad Amici, cosa è successo nell'ultima settimana

A lanciare per primo la notizia del Covid nella scuola di Amici era stato Dagospia, lo scorso 29 aprile, sostenendo che due allievi avessero contratto il virus, senza però svelare i loro nomi. A farlo ci aveva pensato l'infuencer Amedeo Venza, facendo riferimento a Mattia e Maddalena. Poco dopo però, la mamma della ballerina era intervenuta via social per smentire l'indiscrezione, raccontando di aver sentito la figlia al telefono, che non aveva parlato in alcun modo di Covid. Nel giro di poco sono poi arrivati ulteriori tasselli della vicenda: i positivi sono saliti a 14 (quattro allievi e 10 membri dello staff) e, nell'ultimo daytime andato in onda il 3 maggio, Mattia, Angelina, Aaron e Isobel sono stati isolati da Wax e Maddalena.