Covid ad Amici 22: Isobel, Angelina, Mattia e Aaron isolati dagli altri, sarebbero loro i positivi Isobel, Mattia, Aaron e Angelina leggono le pagelle dei giornalisti in una stanza, lontani da Wax e Maddalena: i 4 allievi isolati sarebbero coloro che hanno contratto il Covid. Le immagini dal daytime non lascerebbero dubbi, Amici News scrive: “Sono loro i positivi”.

A cura di Gaia Martino

Il Covid ha colpito Amici di Maria de Filippi a poche settimane dalla fine. Mentre si attendono notizie dalla produzione riguardo la messa in onda della Semifinale, in programma per sabato 6 maggio, dal daytime andato in onda questo pomeriggio sarebbero emersi i nomi degli allievi positivi al virus. Aaron, Mattia, Angelina e Isobel hanno letto i pareri dei giornalisti dalla stanza, isolati dunque dal resto dei compagni. Su Twitter i fan del talent sono sicuri: "Sono loro i positivi".

Gli allievi di Amici 22 positivi al Covid

Sarebbero Aaron, Mattia, Angelina e Isobel gli allievi positivi al Covid: risaltano i loro nomi dopo la messa in onda del daytime di oggi nel quale è stato mostrato il momento in cui i giovani hanno letto i pareri dei giornalisti sul loro talento in una camera, isolati dagli altri, Wax e Maddalena, dall'altra parte della casetta. Amici News, pagina esperta del programma, scrive su Twitter che sarebbero loro coloro che avrebbero contratto il virus.

Altro dettaglio che ha attirato l'attenzione del pubblico è il momento dedicato alla comunicazione di Maria de Filippi riguardo il premio delle radio: la conduttrice ha spiegato le regole e i criteri di valutazione agli allievi all'altoparlante, ma ognuno era in una stanza diversa. "Ci saranno diversi di criteri di valutazione, il percorso ad Amici, gli inediti e il lavoro sulla gara cover", le parole della De Filippi mentre le telecamere del programma inquadravano i protagonisti seduti su un letto, l'uno diverso dall'altro.

Quando andrà in onda la Semifinale

Fanpage.it ieri ha appreso dall'ufficio stampa di Amici che la semifinale del talent show potrebbe essere spostata. La registrazione della puntata prevista per il 4 maggio sarebbe stata spostata ma al momento la produzione non avrebbe preso alcuna decisione riguardo la messa in onda: "Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. attendiamo notizie dalla produzione", le parole dell'ufficio stampa di Fascino, la società di produzione cui fanno capo le trasmissioni condotte da Maria de Filippi. Secondo Amici News la registrazione potrebbe svolgersi venerdì o sabato mattina.