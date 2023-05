Covid tra gli allievi di Amici, Fascino: “La semifinale potrebbe essere spostata” Fascino, attraverso il suo ufficio stampa, fa sapere a Fanpage,it che la semifinale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, potrebbe essere sposata: “Attendiamo notizie dalla produzione”.

A cura di Gaia Martino

Fanpage.it ha appreso dall’ufficio stampa di Amici, che la semifinale del talent show potrebbe essere spostata. La celebre società di produzione cui fanno capo le trasmissioni condotte da Maria De Filippi non esclude l’ipotesi che alcuni allievi e membri del cast siano positivi al Covid, come trapelato nelle ultime ore. Sulla registrazione del 4 maggio, invece, precisa che nessuna decisione sarebbe stata ancora ufficialmente presa: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione”.

I casi di Covid ad Amici 2023

Sarebbero 14, tra allievi e membri dello staff, le persone risultate positive al Covid: 4 allievi e 10 tecnici. A dichiararlo sono state le giornaliste Mirella Dosi e Simona Bastiani con una serie di tweet. Bastiani ha aggiunto che sarebbe slittata la registrazione della semifinale prevista per giovedì 4 maggio, proprio a causa dell’impossibilità di garantire la presenza degli allievi in studio in considerazione dell'imprevedibilità dei tempi di negativizzazione. Per il momento, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale da parte della produzione a proposito della nuova data prevista per la registrazione.

“Gli allievi positivi sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi”

Dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia a proposito dei due allievi di Amici risultati positivi al Covid, era stato l’esperto di gossip Amedeo Venza a fare i nomi degli allievi presumibilmente coinvolti. Si tratterebbe di Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. I due ballerini sarebbero stati tra i primi a risultare positivi. Ma la madre di Maddalena ha smentito questa indiscrezione. “Mia figlia non mi ha parlato di Covid”, ha precisato la donna a proposito di quanto starebbe accadendo dietro le quinte di Amici.