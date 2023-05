Maddalena avrebbe contratto il virus ad Amici, la mamma smentisce: “Non mi ha parlato di Covid” Paola Ghiglione, mamma di Maddalena Svevi, ha smentito via social la presunta positività della figlia al Covid nella scuola di Amici: “L’ho chiamata ieri, non mi ha parlato di Covid, era stanca ma felicissima”.

A cura di Elisabetta Murina

Secondo l'indiscrezione lanciata da Dagospia, ad Amici 22 due allievi sarebbero risultati positivi al Covid e la registrazione della semifinale, prevista per il 6 maggio, sarebbe a rischio. Per il momento non ci sono state notizie ufficiali da parte del programma, ma stando ad alcune voci diffuse sui social i concorrenti coinvolti sarebbero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. La mamma della ballerina, però, è intervenuta per fare chiarezza.

Le parole della mamma di Maddalena: "Non mi ha parlato di Covid"

Paola Ghiglione, mamma di Maddalena Svevi, ha smentito la positività della figlia al Covid. Come mostra lo screen condiviso dalla pagina Amici News, la donna ha scritto di aver parlato con la ballerina e che lei non ha mai fatto riferimento al virus, dicendosi solo stanca per via delle numerose ore di prove: "Ieri Maddy mi ha chiamato, non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8″.

Mattia Zenzola avrebbe contratto il virus

Ad aver contratto il virus, stando alle versione di Amedeo Venza su Instagram, sarebbe stato anche Mattia Zenzola. E mentre la madre di Maddalena è intervenuta per smentire, per quanto riguarda il ballerino non ci sono al momento aggiornamenti. Non si sa, quindi, se attualmente sia o meno positivo al Covid. Questo metterebbe a rischio la semifinale di Amici, che dovrebbe andare in onda sabato 6 maggio e la cui registrazione sarebbe prevista per giovedì 4 maggio presso gli studi di Roma, come ogni settimana. Il programma di Maria De Filippi non si è ancora esposto a riguardo. I concorrenti rimasti in gara sono sei, compresi Maddalena e Mattia. Gli altri sono Angelina, Aaron, Isobel e Wax, mentre l'ultimo eliminato è stato Cricca. La finale sarà in diretta, a differenza del resto delle puntata, e la data prevista dovrebbe essere il 14 maggio.