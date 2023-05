Ascolti mercoledì 10 maggio: chi ha vinto tra i David di Donatello e Luce dei tuoi occhi 2 I David di Donatello 2023 portano su Rai 1 1.702.000 spettatori. Numeri frenati dagli ascolti della Champions: il miglior risultato della serata lo porta a casa Milan-Inter su TV8 con 7.490.000 spettatori, seguito dalla fiction di Canale 5 La Luce dei tuoi occhi 2 con 2.641.000 spettatori.

A cura di Giulia Turco

I David di Donatello in tv frenati dalla Champions League, per il secondo anno di fila. Mercoledì 10 maggio è andata in onda su Rai 1 la cerimonia di premiazione dei David condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli al suo fianco, in diretta da Roma. La serata è stata seguita da 1.702.000 spettatori pari al 10%. Un risultato in gran parte strappato dalla semifinale di Champion League Milan – Inter che, solo in chiaro su TV8, ha catturato 7.490.000 spettatori con il 33.1% .

I David di Donatello frenati dalla Champions e dalla fiction Mediaset

Festa rovinata, almeno in tv, per l’evento del cinema condotto da Carlo Conti che ha dovuto fare i conti con la scelta di mandare in onda l’appuntamento con la Champions su TV8. Fino all’ultimo si era discusso se optare per il canale Sky o per Mediaset, ma d’altronde su Canale 5 c’era un altro prodotto validissimo per la rete. La fiction Luce dei tuoi occhi 2 ha raccolto infatti davanti al video 2.641.000 spettatori pari al 13.8% di share, lasciando a Carlo Conti un risultato meno incoraggiante di quello dello scorso anno. La cerimonia dei David di Donatello 2022 infatti, il 3 maggio era stata seguita da 2.428.000 spettatori con uno share pari al 14.7%. Al fianco di Carlo Conti, sul palco c’era Drusilla Foer e anche in quel caso Rai 1 sfidava la Champions League, che comunque aveva avuto la meglio in termini di ascolti. Andata in onda su Canale 5, Villareal-Liverpool era stata vista da 4.289.000 spettatori pari al 20% di share.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 Cuori e Delitti ha interessato 623.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.762.000 spettatori pari ad uno share del 9.4% (presentazione di 10 minuti: 1.203.000 – 5%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 429.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 352.000 spettatori con uno share del 2.4%. Sul Nove The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ha raccolto 326 .000 spettatori con l’1.6%.