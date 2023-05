Ascolti tv mercoledì 17 maggio: chi ha vinto tra The Help e Luce dei tuoi occhi 2 I dati Auditel della serata di mercoledì 17 maggio, tra programmi di intrattenimento, fiction e film. Chi ha conquistato la sfida degli ascolti tv.

A cura di Ilaria Costabile

Il palinsesto tv della serata di mercoledì 17 maggio ha offerto al pubblico un ventaglio di scelte, tra programmi di intrattenimento, film, fiction e trasmissioni che puntano sull'informazione, gli italiani hanno potuto scegliere. In base ai dati Auditel raccolti nel corso della serata, si può stabilire quale rete si è aggiudicata la consueta vittoria agli ascolti tv.

Luce dei tuoi occhi 2 chiude in rialzo

Anche Luce dei tuoi occhi 2, la fiction con Giuseppe Zeno e Anna Valle, è arrivata alla fine con l'ultima puntata in prima serata che ha riscontrato l'interesse del pubblico arrivando a 2.957.000 spettatori arrivando al 18.1% di share e conquistando così il podio degli ascolti tv. Un picco importante per Mediaset che, infatti, con le fiction sta vivendo una stagione brillante capace di conquistare il pubblico. Visto il successo riscosso da queste due stagioni, non è da escludere che ci possa essere anche un terzo capitolo della serie, ma al momento non è giunta nessuna comunicazione ufficiale. Ennesima replica, invece, su Rai1 dove è andato in onda il film The Help, visto da 1.834.000 spettatori registrando l’11.5% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 la sesta stagione di The Good Doctor è stata vista da 996.000 spettatori arrivando al 5.4% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondoè stata la scelta di 953.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha generato l'attenzione di 1.972.000 spettatori segnando uno share del 12%. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 836.000 spettatori guadagnando il 5.9% di share. Su La7 Sacrificate Cassino! ha registrato 537.000 spettatori registrando uno share del 3.2%. Su Tv8 Monuments Man ha segnato 336.000 spettatori con il 2%. Infine sul Nove Brick Mansions è stato visto da 334.000 spettatori con l’1.9% di share.