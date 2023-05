Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni quinta puntata 10 maggio: Roberto in coma, Petra in pericolo Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 10 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni quinta puntata

Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 10 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, Roberto finirà in coma dopo essere stato investito. Emma, in cerca di risposte, si recherà da Petra. Quest'ultima sentirà un grave pericolo incombere su lei e Diana. L'appuntamento è alle ore 21:20. Ecco tutte le anticipazioni. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della quinta puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 10 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Emma è sotto shock. Suo fratello, dopo avere avuto un drammatico incidente, lotta tra la vita e la morte in ospedale. Roberto, infatti, versa in stato di incoscienza. Ancora una volta, Emma non potrà ottenere le risposte che cercava. Suo fratello, infatti, è in uno stato precario e ciò gli impedisce di spiegare a Emma il motivo dell'incontro con Petra. Emma, allora, decide di recarsi da Petra per ottenere, direttamente da lei, le informazioni di cui ha bisogno. Ma qualcosa va storto.

Roberto si sveglia dal coma, Petra e Diana lasciano Vicenza

Mentre Emma tenta di avere un confronto con Petra, interviene Armando che la invita ad allontanarsi. Intanto, Petra si vede costretta a lasciare Vicenza insieme a Diana. La donna sa che se Roberto riuscisse a rivelare le cose gravissime di cui è a conoscenza, metterebbe in pericolo sia lei che Diana. A un certo punto, però, quello che molti temono accade. Roberto si sveglia dal coma. Tuttavia, l'uomo assicura di non ricordare nulla di quanto accaduto dopo essere uscito dal carcere ed essere stato investito da un'automobile.