Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni ultima puntata 17 maggio: tutta la verità sulla figlia di Emma Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 17 maggio alle ore 21:20 su Canale 5. In questo nuovo e ultimo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, scopriremo tutta la verità sull’identità della figlia di Emma.

Anna Valle e Francesca Cavallin in una scena di "Luce dei tuoi occhi 2"

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 17 maggio alle ore 21:20 su Canale 5. In questo nuovo e ultimo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, scopriremo che Roberto dopo essere finito in coma a causa di un incidente, al risveglio non ricorderà più niente. Petra ha soggiogato Enrico. Il finale è imprevedibile. L'appuntamento con l'ultima puntata della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi è previsto alle ore 21:20. Ecco di seguito tutte le anticipazioni. Da questo momento in avanti, posso esserci pesanti spoiler sul finale di stagione della fiction di Canale 5.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni ultima puntata del 17 maggio

Giuseppe Zeno e Anna Valle.

Avevamo lasciato Emma incredula per l’incidente avvenuto a suo fratello Roberto. Lui avrebbe incontrato Petra, ma è in uno stato di incoscienza e per questo Emma non è in grado di scoprire perché i due volevano incontrarsi. A questo punto, Emma è decisa ad affrontare senza altri dubbi proprio Petra. Lo scontro viene interrotto da Armando. Petra andrà via da Vicenza portando con sé la piccola Diana. Le cose che sa Roberto potrebbero cambiare tutto e mettere in pericolo proprio Emma.

L'identità della figlia di Emma verrà svelata

Irene Paloma Jona e Anna Valle interpretano Diana e Emma.

Quando Roberto si risveglia dal coma, non ricorda nulla di tutto quello che è successo. Petra confessa e chiarisce tutto sul traffico di bambini, ma Emma ha il sospetto che la donna non abbia detto tutta la verità. Un'altra cosa sconvolge Emma: Enrico è sempre più vicino a Petra. Proprio Enrico rischia la vita: verrà aggredito da uno dei trafficanti. L'identità della figlia di Emma verrà finalmente svelata, fino all'ultimo colpo di scena finale: Diana è davvero la figlia di Emma? Qual è la verità? Lo scopriremo solo il 17 maggio, quando andrà in onda l'ultima emozionante puntata di questa fiction prodotta da Banijay Studios Italy e RTI che ha saputo emozionare il pubblico di Mediaset.