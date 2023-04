Luce dei tuoi occhi 2: dove eravamo rimasti, trama, cast e puntate della fiction con Anna Valle Da mercoledì 12 aprile, in onda su Canale5, Luce dei tuoi occhi 2. Anna Valle e Giuseppe Zeno tornano a interpretare Emma Conti e Enrico Leoni. Emma si imbatterà nella ballerina Diana, che potrebbe essere la figlia perduta Alice. Nel cast, anche Francesca Cavallin nei panni di Petra Novak, che insidierà l’amore tra Emma ed Enrico.

A cura di Daniela Seclì

Luce dei tuoi occhi 2, i personaggi di Diana Novak e Emma Conti

Da mercoledì 12 aprile, in onda su Canale5, Luce dei tuoi occhi 2. La fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno, nei panni di Emma Conti e Enrico Leoni, torna con sei nuove puntate. La serie è ambientata nella città di Vicenza, tra le location Piazza dei Signori, il Teatro Olimpico e le Ville Palladiane. Emma Conti continuerà a cercare la figlia Alice e si imbatterà in Diana Novak, una ballerina di grande talento che potrebbe essere proprio la figlia perduta. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione di Luce dei tuoi occhi, Emma Conti è tornata da New York a Vicenza, con una missione: cercare tra le ballerine dell’Accademia di Danza fondata da sua madre Paola, sua figlia Alice, creduta morta sedici anni prima. Nel corso della sua ricerca, Emma ha conosciuto e si è innamorata di Enrico Leoni e si è affezionata alle ballerine dell'Accademia, che sono diventate delle figlie per lei. Quanto ad Alice, Emma ha scoperto che il fratello Roberto, l'aveva venduta per saldare un debito di gioco, lasciando credere alla madre che fosse morta. Nella prima stagione, Emma non è riuscita a ritrovare Alice.

Anticipazioni prima puntata del 12 aprile

Le anticipazioni della prima puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 12 aprile. Nonostante non sia ancora riuscita a trovare la figlia Alice, Emma può contare sulla stabilità raggiunta con Enrico. Intanto, in Accademia, è tempo di nuove audizioni. Due ballerine, in particolare, riescono ad emergere: Vicky e Diana. Entrambe sono decisamente agguerrite. Intanto, Emma riceve una richiesta inaspettata. La madre di Diana, Petra Novak, confida a Emma di essere molto malata. Le affida sua figlia. Dietro questa richiesta, però, si nasconde una verità che sconvolge Emma.

Il cast di Luce dei tuoi occhi 2, attori e personaggi

Anna Valle e Giuseppe Zeno nel cast di Luce dei tuoi occhi 2

Anna Valle interpreta Emma Conti;

Giuseppe Zeno interpreta Enrico Leoni;

Francesca Cavallin interpreta Petra Novak;

Elisa Visari interpreta Valentina Costa;

Gea Dall'Orto interpreta Miranda Leoni;

Sabrina Martina interpreta Anita Guerra; Linda Pani interpreta Martina Fontana; Stella Maya Epifani interpreta Alessia Lovato; Irene Paloma Jona interpreta Diana Novak; Greta Malengo interpreta Vicky; Riccardo De Rinaldis interpreta Luca Costa; Christian Roberto interpreta Maurizio Bisceglia; Simone Secce interpreta Andrea Bisceglia; Paola Pitagora interpreta Paola Conti; Filippo Contri interpreta Jacopo Bellini; Matteo Pagani interpreta Alessandro Fontana; Maria Rosaria Russo interpreta Luisa Guerra; Bernardo Casertano interpreta Davide Fabbris; Luca Bastianello interpreta Roberto Conti; Massimiliano Franciosa interpreta Armando; Alberto Gimignani interpreta Caruana.

La trama della seconda stagione con Anna Valle e Giuseppe Zeno

Francesca Cavallin nei panni di Petra Novak

Nella seconda stagione di Luce dei tuoi occhi, Emma è prossima alle nozze con Enrico. Miranda, figlia di Enrico, tratta ormai Emma come una madre e anche le sue ballerine l'adorano. Una notte, però, Emma si imbatte in una giovane donna che balla davanti a una piccola folla, che si è raccolta attorno a lei. Attirata da quella ragazza, vorrebbe scoprire la sua identità, ma Enrico le chiede di mettere un punto al suo passato e andare avanti. Il colpo di scena, tuttavia, è in agguato. Diana Novak, una ballerina di enorme talento, si presenta alle audizioni dell'Accademia. La madre della giovane – Petra Novak – confida a Emma, che Diana è proprio Alice, la figlia che Conti sta cercando. L'arrivo di questa ragazza sconvolgerà la vita di Emma e anche quella di Enrico, che si sentirà attratto dalla madre di Diana, Petra.

Dove vedere le 6 puntate della fiction in replica e in streaming

Luce dei tuoi occhi 2

La fiction Luce dei tuoi occhi 2 è composta da 6 puntate e va in onda il mercoledì in prima serata su Canale5. Sarà possibile assistere agli episodi in diretta streaming e in replica anche su MediasetInfinity. Ecco la programmazione completa: