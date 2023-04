Il Patriarca: cast, trama e puntate della nuova fiction con Claudio Amendola Da venerdì 14 aprile su Canale 5 inizia “Il Patriarca”, la nuova fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola che racconta la storia di Nemo Bandera. Nel cast della serie girata tra Roma e la Puglia, anche Antonia Liskova e Carmine Bruschini.

A cura di Ilaria Costabile

Da venerdì 14 aprile ha inizio su Canale 5 "Il Patriarca", la nuova fiction diretta e interpretata da Claudio Amendola che torna in Mediaset a distanza di dodici anni dal suo ultimo lavoro sulla rete. La storia è quella di un narcotrafficante, Nemo Bandera, che scopre di essere malato e si trova a dover decidere chi tra i figli, Carlo e Nina, potrà succedergli nei suoi affari, deludendo il suo braccio destro, Mario. Le puntate della fiction sono sei, divise in dodici episodi recuperabili anche in streaming. Le riprese sono iniziate nel 2021, ed è stata girata tra Roma, Bari e Monopoli, oltre al protagonista nel cast compaiono Antonia Liskova e Carmine Bruschini.

Le anticipazioni della prima puntata de Il patriarca

Nemo Bandera è l'imprenditore più potente della città di Levante e su di lui girano non poche voci. Compiuti 60 anni scopre di essere malato, pur non comunicando la notizia alla sua famiglia, decide di annunciare il suo ritiro dagli affari e dichiara di voler trovare un erede che possa gestirli, da scegliere tra i suoi figli: Carlo e Nina. Questa sua decisione delude Mario, il suo fedele braccio destro che pensava di essere il diretto discendente di Nemo che, però, nasconde anche un'altra figlia di nome Lara, nata dal suo primo amore che al momento è in coma irreversibile. A seguito del suo imminente ritiro, però, si verificano dei problemi: un boss lo deruba di un importante carico, mentre in città è arrivato l’ispettore Monterosso.

Il cast completo con Claudio Amendola

Nella fiction, accanto a Claudio Amendola, ci sono altri attori noti nel panorama televisivo italiano. Ecco, quindi, il cast al completo de Il Patriarca con tutti i personaggi che compariranno nel corso delle puntate:

Claudio Amendola è Nemo Bandera

Antonia Liskova è Serena Bandera: moglie di Nemo e figlia del titolare originario della Deep Sea.

Giulia Schiavo è Nina Bandera: figlia di Nemo e Serena, appassionata di arte;

Carmine Buschini è Carlo Bandera: figlio di Nemo e Serena, con un passato da tossicodipendente;

Neva Leoni è Lara: figlia avuta da Nemo con Ada, sua grande amore del passato, che poi ha abbandonato per stare con Serena;

Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi: avvocato di Nemo nonché suo braccio destro negli affari illeciti;

Giulia Bevilacqua è Elisa: spietata compagna di Mario;

Michele De Virgilio è Ferro;

Primo Reggiani è Monterosso;

Geno Diana è Buscemi;

Marius Bizau è Freddy;

Carlo Calderone è Malcom;

Antonio De Matteo è Tigre;

Cecilia Napoli è Alice Florio;

Alice Torriani è Monica.

La trama de Il patriarca, la nuova fiction di Canale 5

Nemo Bandera è un imprenditore che ha portato l'azienda Deep Sea ad essere tra le più importanti della Puglia, non solo per la sua abilità negli affari, ma anche per una serie di traffici illeciti che si svolgono nel porto della città di Levante. Improvvisamente, però, scopre di essere malato e consapevole che non potrà gestire ancora a lungo tutto ciò che riguarda l'azienda, decide di individuare un erede, senza però confidare a sua moglie Serena e ai suoi figli Carlo e Nina, le sue condizioni. All'annuncio dell'imminente ritiro dagli affari, si scatena una vera e propria guerra che Mario, avvocato della Deep Sea e figlioccio di Nemo, pensa di poter vincere, supportato dalla sua spietata compagna, Elisa.

L'imprenditore vorrebbe che fosse uno dei suoi figli a tenere le redini dell'azienda, deludendo Mario, e mettendo in crisi i ragazzi che non sembrano avere l'esperienza giusta per gestire degli affari così complessi. Intanto, Nemo vuole ricucire anche i rapporti con Lara, una figli avuta dalla donna che è stata il suo primo amore. La ragazza sembra essere piuttosto volitiva e darà filo da torcere a suo padre. Nel frattempo un boss locale, il Tigre, insieme al suo braccio destro, si scagliano contro Nemo, dichiarandogli guerra, proprio quando lui avrebbe deciso di non commettere più azioni illegali e su questa strada si inserisce anche il severo e incorruttibile ispettore Monterosso, da poco arrivato in città.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Le puntate della fiction, diretta da Claudio Amendola, sono sei e andranno in onda in prima serata ogni venerdì a partire dal 14 aprile. Sarà possibile vederle in streaming servendosi del sito Mediaset Infinity, dove saranno caricate le puntate e anche usufruendo dell'applicazione per smart tv, tablet e smartphone. Di seguito le date di tutte le puntate:

Prima puntata venerdì 14 aprile

Seconda puntata venerdì 21 aprile

Terza puntata venerdì 28 aprile

Quarta puntata venerdì 5 maggio

Quinta puntata venerdì 12 maggio

Sesta puntata venerdì 19 maggio

Carmine Bruschini e Claudio Amendola, Carlo e Nemo Bandera

Dove è stato girato il Patriarca

Le riprese sono iniziate a novembre 2021 e si sono concluse ad aprile 2022. La fiction è stata girata prevalentemente a Roma, sebbene ci siano anche delle location pugliesi, tra Bari e Monopoli.