Il Patriarca, anticipazioni sesta e ultima puntata del 19 maggio: il finale di stagione

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de Il Patriarca, in onda venerdì 19 maggio alle ore 21:30 su Canale 5. Gli ultimi episodi della fiction metteranno a dura prova Nemo Bandera, la cui famiglia sarà messa nuovamente in pericolo a causa dei suoi loschi affari che, tornano a tormentarlo, sebbene abbia cercato di liberarsene. Ecco le anticipazioni della sesta puntata della serie con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Primo Reggiani.

Il Patriarca, anticipazioni del finale di stagione del 19 maggio

Nelle anticipazioni degli ultimi due episodi della fiction Il Patriarca mostrano come Lara sia finita nuovamente nel mirino degli uomini del Tigre, ma a salvarla ci penserà Malcolm, che interverrà nel momento più opportuno portandola a Villa Bandera. Intanto continuano le indagini dell'ispettore Monterosso, che non toglie gli occhi da Nemo, principale soggetto delle sue investigazioni. Ancora una volta l'imprenditore si trova a dover chiedere l'aiuto di Mario che metterà a servizio di Nemo le sue abilità in campo legale, sebbene sia completamente coinvolto nelle preparazioni del matrimonio con Nina.

Il matrimonio di Mario e Nina è in pericolo

Nel frattempo anche in città c'è una tensione crescente a causa delle elezioni per scegliere il nuovo sindaco della città di Levante. Da un lato c'è Alessandro, supportato da Carlo e Lara, dall'altro c'è Elisa che può contare su una folta schiera di seguaci. Come se non bastasse arriva Monica, la sorella di Serena che irrompe improvvisamente a Villa Bandera. Come un fulmine a ciel sereno, un evento metterà a serio rischio il matrimonio tra Mario e Nina, causando delle conseguenze all'intera famiglia. Approfittando del caos generato dagli ultimi eventi, Freddy prova a mettere in atto il suo piano provando a ricattare Nemo che, intanto, riceve delle minacce di morte.