Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni seconda puntata 19 aprile: Emma e Enrico salvano la vita a Diana Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 19 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

A cura di Daniela Seclì

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi 2

Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 19 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Il nuovo episodio della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno sarà ricco di colpi di scena. Diana, infatti, farà fatica ad accettare l'idea di non essere figlia di Petra e ricorrerà all'uso di droghe pesanti. Anche la stessa Petra sarà in grave pericolo, qualcuno ha intenzione di ucciderla. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2.

Luce dei tuoi occhi 2, anticipazioni seconda puntata del 19 aprile

Luce dei tuoi occhi 2, Diana Novak e Emma Conti

Le anticipazioni della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, in onda mercoledì 19 aprile su Canale5. Diana, dopo avere appreso la verità sulle sue origini, non riesce ad accettare la sua identità. Nel tentativo di fermare il turbinio di pensieri nella sua testa, cede alle droghe pesanti, mettendo la sua vita in grave pericolo. Emma ed Enrico intervengono appena in tempo e riescono a salvarla. Diana viene trasportata d'urgenza in ospedale. Intanto, la giovane sviluppa una vera e propria ostilità sia nei confronti di Emma che di Petra, la donna con cui è cresciuta e che riteneva sua madre. Inoltre, la storia di Alice, che da bambina è stata rapita e venduta, diventa di dominio pubblico.

Diana ricattata da Vicky

Diana e Petra Novak

Nel corso della seconda puntata di Luce dei tuoi occhi 2, poi, Diana decide di tornare in accademia. La cosa non fa di certo piacere a Vicky, che si scaglia rabbiosa contro di lei e la minaccia pesantemente. Sostiene di avere scoperto un segreto che la riguarda e di volerlo rivelare a Emma Conti. Diana è pronta a tutto pur di fermarla, ma fino a che punto si spingerà? Inoltre, all'improvviso e senza dare alcuna spiegazione, Vicky prende la decisione di partire per Barcellona. Intanto, Petra è in pericolo, qualcuno attenta alla sua vita.