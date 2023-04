Il patriarca, anticipazioni seconda puntata 21 aprile: Nemo in pericolo, è nel mirino di un boss Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 21 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni e Carmine Buschini.

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 21 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Neva Leoni, Carmine Buschini e Giulia Schiavo, Nemo Bandera avrà numerosi nemici da affrontare, tra boss pericolosi, ispettori e uomini che sperano di potergli fare le scarpe e prendere il suo posto. L'appuntamento con la seconda puntata della serie televisiva Il patriarca è venerdì 21 aprile. Ecco le anticipazioni dettagliate.

Il patriarca, anticipazioni seconda puntata del 21 aprile

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 21 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Nel secondo episodio, Nemo Bandera si troverà in un vicolo cieco, schiacciato tra persone che allo stesso modo vogliono incastrarlo o addirittura ucciderlo. Da una parte, infatti, c'è il pericoloso boss Il Tigre, che minaccia di far male alle persone che Nemo ama. Dall'altra, c'è l'ispettore Monterosso, che vorrebbe incastrare Nemo per l'omicidio di Buscemi.

Mario corteggia Nina per prendere il posto di Nemo Bandera

Nella seconda puntata de Il patriarca, si assiste anche a un avvicinamento tra Lara e Malcom, contabile di Nemo. Ma Lara non sa che l'uomo nasconde un segreto. Carlo, intanto, ha intenzione di fare tutto il possibile per fare capire al padre di essere un degno erede. Nella sua missione, chiede aiuto alla madre Serena. A voler fare le scarpe a Nemo sono in tanti. Incluso Mario, che si impegna in una corte serrata a Nina, sperando che lei accetti di sposarlo. In questo modo, lui prenderebbe il posto di Nemo alla guida della Deep Sea. L'uomo non ha fatto i conti con Elisa, che lo attende con una sorpresa del tutto inaspettata.