Il patriarca, anticipazioni terza puntata del 28 aprile: la pericolosa decisione di Nemo Bandera

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 28 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della serie tv con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Giulia Schiavo e Carmine Buschini, non mancheranno i colpi di scena. Nemo Bandera, infatti, prenderà una decisione pericolosa pur di risollevare le sorti della Deep Sea. Inoltre, Elisa si candiderà al ruolo di sindaco e si schiererà pubblicamente contro Nemo. Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata de Il Patriarca. Attenzione spoiler.

Il patriarca, nel cast Neva Leoni e Claudio Amendola

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Il patriarca, in onda venerdì 28 aprile alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio, Nemo Bandera dimostra di avere sempre più fiducia nei confronti di Malcom e così si moltiplicano le responsabilità che gli affida. Questo comportamento, ovviamente, non fa che acuire la gelosia di Mario. Intanto, Elisa prende una decisione importante. Si candida a sindaco e si schiera pubblicamente contro la famiglia Bandera.

Lara trova lavoro in fabbrica, il gesto di Mario

Raniero Monaco Di Lapio interpreta Mario Rizzi

Nella terza puntata della serie televisiva di Canale5 Il patriarca, Lara tira un sospiro di sollievo quando trova lavoro in fabbrica. Tuttavia, dura ben poco. Nonostante Nemo si opponga fermamente, infatti, Mario la fa chiudere a causa della crisi in cui versa la Deep Sea. Nemo, allora, prende una decisione avventata nel disperato tentativo di risollevare le sorti dell'azienda. Decide, infatti, di fare arrivare un altro carico di droga e giura a se stesso che stavolta sarà l'ultimo. Per assistere alla terza puntata della fiction Il patriarca, occorrerà attendere venerdì 28 aprile. Il nuovo episodio andrà in onda alle ore 21:20 su Canale5.