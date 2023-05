Il Patriarca, anticipazioni quinta puntata 12 maggio: Nemo braccato dalla polizia chiede aiuto a Mario Le anticipazioni della quinta puntata de Il Patriarca, in onda venerdì 12 maggio alle ore 21:30 su Canale 5. Cosa succederà nei nuovi episodi della fiction con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Raniero Monaco Di Lapio.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quinta puntata de Il Patriarca, in onda venerdì 12 maggio alle ore 21:30 su Canale 5. I nuovi episodi della fiction mostreranno come per Nemo Bandera ci siano ancora vari nodi da dover sciogliere e anche alle sue spalle si tessono trame inaspettate, ma da bravo imprenditore, saprà come muoversi e bloccare il tentativo di chi sta cercando di mettergli i bastoni tra le ruote. Ecco le anticipazioni della quinta puntata della serie con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Primo Reggiani.

Il Patriarca, anticipazioni della quinta puntata del 12 maggio

Le anticipazioni della quinta puntata di Il Patriarca svelano che, intanto, continuano le indagini di Monterosso attorno a quei delitti il cui mandante potrebbe essere stato proprio Nemo Bandera. L'imprenditore è ormai tampinato dalla polizia e, quindi, decide di chiedere aiuto a Mario che può aiutarlo, almeno legalmente. Però, pur avendo bussato alla porta di quello che, per lui, è sempre stato un figlioccio, riceve in risposta un atteggiamento tutt'altro che amichevole, dal momento che nel pieno dei preparativi del matrimonio con Nina.

La vita di Lara è in pericolo

I problemi per Nemo Bandera non sono finiti, non solo sul fronte legale. Gli uomini del Tigre, infatti, continuano a minacciare la vita di Lara che, però, verrà aiutata da Malcom. Con lui la ragazza si sente al sicuro e, confidandogli le sue paure, decide di accettare il suo consiglio e di trasferirsi proprio dai Bandera per stare più tranquilla. Questa decisione, però, potrebbe mettere a dura prova la stabilità della famiglia, perché sia Carlo che Nina, dovranno accettare il fatto di condividere la casa in cui hanno vissuto un'intera vita, con la figlia nata dal primo matrimonio del loro padre che, una volta scopertosi malato, ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti perduti.