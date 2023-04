Ascolti tv mercoledì 19 aprile: chi ha vinto tra Luce dei Tuoi Occhi 2 e Wonder con Julia Roberts Su Rai 1 ha attirato l’attenzione del pubblico la messa in onda del film Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson. Buoni anche gli ascolti per Rai 2, con il finale di stagione di Rocco Schiavone. Il programma più visto della serata però è l’appuntamento con Luce dei tuoi occhi 2, su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Mercoledì 19 aprile il programma più visto dagli italiani in prima serata è stata la puntata di Luce dei tuoi Occhi 2, che ha portato 2.668.000 spettatori su Canale 5, pari al 16.3% di share. La fiction, con Anna Valle e Giuseppe Zeno nei panni di Emma Conti ed Enrico Leoni, è uno dei contenuti che ha affezionato di più il pubblico del palinsesto Mediaset e si conferma tale dopo una prima stagione già di successo dal punto di vista degli ascolti.

Rocco Schiavone chiude bene la quinta stagione

Su Rai 1 ha attirato l’attenzione del pubblico la messa in onda del film Wonder con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Trembay, che racconta la storia di August Pullman, un bimbo nato con una malattia rara che ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici e che riscontra difficoltà nell’inserimento scolastico. Il film è stato seguito da 1.759.000 spettatori pari al 10.3%. Buoni anche gli ascolti per Rai 2, che ha mandato in onda il finale di Rocco Schiavone. La fiction, con Marco Giallini protagonista, ha totalizzato 1.793.000 spettatori pari al 10.1% di share. Arrivata alla quinta stagione, la fiction tornerà ufficialmente anche il prossimo anno con il sesto ciclo di appuntamenti tv.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella prima serata di mercoledì 19 aprile Italia 1 con Doctor Strange ha intrattenuto 1.217.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.910.000 spettatori pari ad uno share dell’11.8%. Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 478.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 571.000 spettatori con uno share del 4.3%. Su Tv8 Way Down – Rapina alla Banca di Spagna segna 344.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Mai Stati Uniti ha raccolto 388.000 spettatori con il 2.2%.